La star de Chelsea se moque de la suggestion qu’il pourrait réellement gagner le Ballon d’Or

Le milieu de terrain de Chelsea, Mason Mount, admet qu’il est «spécial» d’être nominé pour le Ballon d’Or – mais s’est moqué de la suggestion qu’il pourrait en fait remporter le prestigieux prix.

Les Chelsea Le milieu de terrain a été nommé sur la liste des 30 candidats pour le meilleur prix décerné par France Football au meilleur joueur du monde. Mount est rejoint sur la liste par ses coéquipiers anglais Harry Kane, Phil Foden et Raheem Sterling, ainsi que les candidats habituels tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe.

Les 22 ans a fait 54 apparitions dans toutes les compétitions pour Chelsea la saison dernière. Il a aidé les hommes de Thomas Tuchel à remporter la Ligue des champions dans le processus, alors qu’ils ont également atteint la finale de la FA Cup.

Il a ensuite fait cinq apparitions pour l’Angleterre à l’Euro 2020, dont près de 100 minutes de finale contre l’Italie – que les Trois Lions ont perdu aux tirs au but.

« Oui, c’était spécial », a déclaré Mount à propos de sa nomination.

« Je l’ai probablement découvert exactement en même temps que tout le monde, donc voir ça et être à côté de ces noms, c’est évidemment un rêve.

« Je pense que pour toutes les années où vous travaillez dur, vous consacrez et voyez quelque chose comme ça – cela montre que cela rapporte et que ce n’est que le début, cela ne s’arrête pas maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait remporter le Ballon d’Or, Mount a répondu en riant, ajoutant : « J’en doute, mais on ne sait jamais.

« La chose la plus importante pour moi est que je continue d’essayer d’atteindre les niveaux que j’ai fixés auparavant et d’aller encore plus loin, cela a toujours été ma mentalité et j’espère que cela continue. »

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Point de départ des cibles de montage

Mount est sorti du banc alors que l’Angleterre s’imposait 5-0 à Andorre samedi soir. Cela les a rapprochés de leur qualification pour la Coupe du monde 2022.

Il espère être présent dès le début de la visite de la Hongrie à Wembley mardi soir alors qu’il a salué la nature compétitive de l’équipe d’Angleterre.

« Si vous regardez YouTube en Angleterre où nous nous entraînons, vous voyez à quel point c’est compétitif », a-t-il déclaré.

«Nous sommes un groupe de joueurs très proche, donc chaque fois que nous nous entraînons ou concourons les uns contre les autres, nous voulons gagner.

«Avoir cette saine compétition avant un tournoi ou n’importe quel match est très bien. Nous sommes très proches et nous entrons dans chaque match en connaissant nos rôles et responsabilités.

« Si vous regardez les leaders que nous avons dans le groupe, ils ne laisseraient pas tomber cette mentalité du tout.

«En tant que groupe, à quel point nous sommes proches, nous avons fixé cette norme si haut. Nous ne voulons jamais tomber en dessous de cela.

LIRE LA SUITE: Tuchel s’excuse dans le message de transfert de Lukaku