La star de cinéma des années 80 devient la première élimination

Les célébrités ont toutes montré de quoi elles étaient faites dans la saison 30 de Danse avec les stars, mais l’une d’entre elles devait encore être éliminée à la fin de l’épisode de lundi soir. En fin de compte, il s’agissait de la star de Bling Empire Christine Chiu ou de Martin Kove de The Karate Kid. L’animatrice Tyra Banks a ensuite annoncé que Kove avait été éliminé.

Tout comme lors des saisons précédentes, il appartenait aux juges de déterminer qui rentrerait chez lui après que Banks ait révélé les deux derniers. Les quatre juges – Derek Hough, Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli – ont partagé qu’ils voulaient sauver Chiu. En conséquence, Kove et sa partenaire Britt Stewart ont été éliminés de la compétition.

Le casting de la saison 30 comprend Melora Hardin, JoJo Siwa, Suni Lee, Jimmie Allen, Brian Austin Green, Kenya Moore et Matt James. Cette saison a également vu le retour de nombreux pros DWTS préférés des fans, notamment Cheryl Burke, Gleb Savchenko, Artem Chigvintsev et Sharna Burgess. Alors que ce n’est que la deuxième semaine de compétition, DWTS a déjà été confronté à un bouleversement majeur. Avant l’épisode de lundi, Burke a partagé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19.

“J’ai de très mauvaises nouvelles. Je suis positif, ce qui signifie que j’ai COVID”, a déclaré Burke sur Instagram en pleurant. “Je me sens si mal. Je me sens si mal pour Cody, j’ai l’impression de le laisser tomber. J’ai juste envie de s- et c’est tellement accablant.” Elle a poursuivi: “C’est dimanche et le spectacle est demain. … J’espère juste que je ne l’ai pas propagé. Pour ceux d’entre vous qui ne pensent pas que COVID est une chose réelle, c’est putain de réel. Je dois mettre en quarantaine pour 10 jours, j’ai reçu l’ordre de rester à la maison. Je ne peux pas croire que cela se soit produit.

En conséquence, elle a été forcée de se mettre en quarantaine à la maison et n’a pas pu concourir aux côtés de son partenaire, l’instructeur Peloton Cody Rigsby. Cependant, cela n’a pas empêché que de recevoir leurs notes des juges. Banks a annoncé au début de l’épisode que Rigsby était à un endroit séparé, car il ne pouvait pas être dans la salle de bal car il était en contact étroit avec Burke. Lui et Burke sont tous deux apparus par chat vidéo pour recevoir leurs notes des juges, qui ont visionné la performance de salsa du couple lors d’une répétition récente. Ils ont fini par obtenir un score de 24 sur 40.