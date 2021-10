La star de ‘Clueless’ Stacey Dash révèle des problèmes de dépendance passés

La star de Clueless Stacey Dash parle d’un « secret » douloureux qu’elle dit avoir caché au public. L’actrice était l’une des marchandises les plus en vogue dans les années 90, mais plus tard dans sa carrière, elle est devenue connue pour sa position politique et ses commentaires accrocheurs. Maintenant, Dash révèle qu’elle était accro à Vicodin.

Dash apparaîtra sur le Dr Oz de FOX pour discuter de ses essais. Elle admet « prendre 18 à 20 comprimés par jour ». Le Dr Oz a été choqué et a dit à Dash: « C’est beaucoup », ce à quoi elle a répondu. « Oui, j’ai tout perdu. »

L’un des clips circulant en ligne montre Dash racontant son chemin vers la guérison. « Je suis clean depuis cinq ans et au cours de ces cinq années, ma plus grande bénédiction est que non seulement j’ai pu être honnête avec moi-même et devenir une meilleure personne – mais j’ai pu comprendre mes parents et qu’ils aimaient moi et qu’ils faisaient de leur mieux et qu’ils étaient juste malades, ils étaient accros. »

Elle a également été forcée de confronter les déclarations homophobes qu’elle a faites il y a cinq ans, où elle a dit que les personnes trans devraient utiliser les toilettes. À l’époque, Dash a déclaré qu’il s’agissait d’un effort pour « protéger les enfants ». Maintenant, elle dit : « Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas raciste. J’étais juste en colère et cela m’a été bénéfique. »

Dash est devenue célèbre au milieu des années 90, avec son rôle dans le classique culte Clueless en 1995 en tant que Dionne Marie Davenport. Elle a également joué dans l’adaptation télévisée du film du même nom. Dash a également des rôles notables dans les films Moving, Mo’ Money et Renaissance Man.

Elle est aussi la cousine du magnat du hip-hop Damon Dash. Damon a exprimé son désaccord sur le fait que Stacey s’aligne sur certaines questions politiques. Stacey est la mère de deux fils adultes.