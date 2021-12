La star de ‘Cobra Kai’, Mary Mouser, taquine Samantha en reprenant les ‘rênes’ dans la saison 4 (exclusif)

Mary Mouser a relevé un grand défi en jouant à Samantha dans la saison 3 de Cobra Kai. Après s’être disputée avec Tory (Peyton List) lors de la finale de la saison 2, Samantha a fait face au SSPT et a presque arrêté le karaté à cause du traumatisme. PopCulture.com a récemment rencontré Mouser qui a annoncé la prochaine étape de Samantha dans la saison 4, qui sera diffusée sur Netflix ce vendredi.

« Je pense que ce qui me passionne le plus avec Samantha, et j’espère que d’autres personnes vont adorer, c’est qu’à la fin de la saison 3, elle a eu du mal à surmonter son traumatisme et à apprendre à vivre avec, et apprendre à s’adapter au SSPT et apprendre à ce que cela fasse partie d’elle, mais que cela ne l’empêche pas de poursuivre toutes les différentes choses qu’elle aime », a déclaré Mouser à PopCulture. « Je suis vraiment ravi que les gens voient comment cela l’influence, comment elle essaie de reprendre les rênes et voient ce qui se passe avec cela. »

Samantha et Tory se lancent dans un autre gros combat à la fin de la saison 3, et alors que Samantha faisait encore face à beaucoup de peur, elle a pu se mesurer à Tory, ce qui mène maintenant à un chemin très intéressant pour les deux. dans la saison 4. Les fans sont curieux de savoir si Samantha et Tory se rencontreront dans le tournoi All Valley Karate, mais une autre question qui doit être posée est est-ce que les deux s’entendront jamais ?

« Si j’étais un spectateur, je voudrais vraiment voir ça, mourir pour le voir. Mais [for] moi, en tant qu’acteur, Tory et moi nous amusons tellement avec notre petite rivalité que nous ne pouvons pas imaginer un monde dans lequel nous le ferions « , a déclaré Mouser. « Mais en même temps, peut-être que j’aimerais cela pour le développement du personnage de Samantha , et j’espère qu’elle pourra gérer cela et s’attaquer gracieusement au fait que son homme boogeyman est un humain plus multidimensionnel qui a également une histoire qui doit être entendue. »

À l’approche du tournoi, Samantha s’entraîne avec son père, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et son ancien rival Johnny Lawrence (William Zabka) alors que les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang ont uni leurs forces pour vaincre Cobra Kai. Et bien que ce soit quelque chose que les fans ont voulu, Samantha ne sait pas combien de temps durera ce partenariat.

« Je pense que ça va être vraiment amusant pour les gens de voir la dynamique, parce que je pense que nous en avons vu des morceaux », a révélé Mouser. « Ils ont ces petits moments de rapprochement, puis la grande séparation, tout au long de la saison jusqu’à présent. Je suis vraiment ravi que les gens voient comment ils interagissent réellement les uns avec les autres lorsqu’ils essaient activement de faire partie de la même équipe. Cela a définitivement créé beaucoup d’environnements vraiment amusants dans lesquels nous pouvons travailler, c’est sûr. »