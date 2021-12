La star de ‘Cobra Kai’, Thomas Ian Griffith, détaille la réunion de Ralph Macchio dans la saison 4 (exclusif)

La saison 4 de Cobra Kai approche à grands pas et les fans sont prêts à voir le retour de Terry Silver interprété par Thomas Ian Griffith. Avec Silver de retour dans l’histoire de The Karate Kid, cela signifie que Griffith est réuni avec Ralph Macchio alors que les deux travaillaient ensemble dans The Karate Kid Part III. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Griffith a expliqué comment c’était de retrouver Macchio avant la première prévue de l’émission ce mois-ci.

« Eh bien, la première fois que j’ai marché sur le plateau et que j’ai vu Ralph, c’était surréaliste parce que notre chemin ne s’était pas croisé depuis 30 ans », a déclaré Griffith à PopCulture. « Je ne me souviens pas de tous les détails, mais c’était une bonne expérience que nous avons eue ensemble. Et nous avons repris là où nous nous étions arrêtés. Et auriez-vous déjà imaginé être assis sur le tapis en train de tirer sur Karaté Kid 3, que nous serions ici à notre âge, je faisais ça ? J’étais un nouveau venu et ils étaient si accueillants. Genre. J’ai dit qu’ils avaient fait un excellent travail. J’ai donc été honoré de faire partie d’eux en disant : hé, laissez-moi sauter et y aller sur cette voie avec vous les gars. Et ça a été, comme je l’ai dit, épanouissement est un bon mot. Ça a été un bon voyage et j’en suis vraiment fier, de la saison et de la direction que nous prenons. »

Silver était le principal antagoniste de The Karte Kid Part III et a terrorisé Daniel LaRusso (Macchio) pendant tout le film. Il revient pour la saison 4 de Cobra Kai pour aider John Kreese (Martin Kove) à préparer les étudiants de Cobra Kai pour le tournoi de karaté All Valley. Alors que Silver et Kreese font équipe, Daniel et Johnny Lawrence (William Zabka) unissent également leurs forces pour abattre Cobra Kai.

« J’avais vu [Zabka] à quelques reprises, il y a longtemps », Griffith lorsqu’on lui a demandé s’il avait travaillé avec Zabka avant Cobra Kai. « Et encore une fois, ce sont les expériences que nous avons eues étaient vraiment positives. Et donc nous avons tout de suite repris, une grande énergie, et je pense que nous nous sommes bien entendus. Et je pense qu’ils étaient reconnaissants de dire, ramenez ce type. C’est du sang neuf pour la série. Et quelqu’un pour déformer un peu les choses. »

La saison 4 de Cobra Kai sera diffusée sur Netflix le soir du Nouvel An. Il y aura une cinquième saison de la série, qui est actuellement en production.