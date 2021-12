La star de ‘Cobra Kai’, Vanessa Rubio, taquine l’avenir de Carmen avec Johnny dans la saison 4 (exclusif)

L’un des scénarios les plus intéressants de la saison 4 de Cobra Kai sera la relation entre Carmen (Vanessa Rubio) et Johnny (William Zabka). Dans la saison 3, Carmen se remet avec Johnny après avoir rompu avec lui à la fin de la saison 2. Mais le couple est-il toujours fort après que Johnny passe du temps avec Ali (Elisabeth Shue) ? PopCulture.com a récemment rencontré Rubio qui a taquiné ce qui se passera avec Carmen et Johnny dans la saison à venir.

« Je pense que les saisons 1, 2 et 3 ont vraiment vu tous ces personnages évoluer depuis leur point de départ, puis tous les défis qui leur sont lancés et comment ils évoluent », a déclaré Rubio à PopCulture. « Mais la saison trois, je pense, a probablement été les leçons les plus dures pour les leçons de vie et les voyages de Carmen en ce qui concerne son fils, puis aussi ses sentiments envers Johnny et ce qui se passe dans la série. Mais la saison quatre, je pense que c’est une sorte de saut -hors point où nous pouvons peut-être voir ces personnages trouver plus de bonheur ou prendre des décisions plus importantes qui entraînent de plus grandes conséquences. Donc, saison quatre, nous voyons certainement une volonté ou non avec la situation de Johnny et Carmen. Et cela reste à voir . »

Les fans réclament la relation Carmen et Johnny car ils veulent que Johnny trouve le bonheur après tout ce qu’il a traversé. Et ce qui fait que Carmen aime Johnny, c’est qu’il est là pour Miguel alors qu’il l’a aidé à marcher à nouveau dans la saison 3. Mais après ce qui s’est passé à la fin de la saison 2, Carmen est-elle inquiète pour la sécurité de Miguel au karaté ?

« Je pense qu’elle est très astucieuse émotionnellement et je pense qu’elle sait à quel point cela compte pour lui », a déclaré Rubio. « C’est un peu comme une passion. C’est une passion maintenant. Donc elle ne peut pas s’y opposer. Elle le ferait probablement, mais cela devrait dépendre de sa décision. Elle est au point maintenant où elle ne prend pas de décisions pour lui , elle doit juste le laisser prendre ses propres décisions, ce qui, je pense, est vraiment beau dans le sens de la narration sur la parentalité ? »

Rubio a poursuivi: « Vanessa Rubio: « Je ne suis pas un parent dans la vraie vie, mais j’étudie beaucoup la parentalité et ce que cela doit ressentir et sympathiser beaucoup. Et je pense que c’est une grande partie de cela, c’est comme permettre à vos enfants de voler, même si vous êtes assis sur toute cette folle inquiétude. Ce qui est le mieux pour eux se termine vraiment à la fin de la journée. » La saison 4 de Cobra Kai commencera à être diffusée sur Netflix le soir du Nouvel An.