La star de Coronation Street appelle Nick et Leanne à se réunir ⋆ .

La favorite de Coronation Street, Leanne Battersby (Jane Danson), a vécu beaucoup de choses au cours de la dernière année, et elle a tellement perdu en conséquence – y compris sa relation avec Nick Tilsley (Ben Price).

Après avoir découvert la vérité sur Sam (Jude Riordan), Leanne a eu du mal à être avec Nick sachant qu’il avait un fils en parfaite santé, tandis que son fils Oliver était gravement malade dans un lit d’hôpital.

Nick attend patiemment que Leanne lui donne le feu vert pour emménager, mais il ne sait pas ce qu’elle vit avec le seigneur de la drogue Harvey (Will Mellor).

Il ne semble pas que Leanne revienne avec lui de si tôt, cependant, en raison de ses propres problèmes, mais l’actrice Jane Danson a révélé qu’elle aimerait vraiment qu’ils se réunissent.

‘Je souhaite [they get back together]! ‘ Jane a dit Metro.co.uk. «J’adore travailler avec Ben. Nous travaillons en quelque sorte ensemble depuis dix ans maintenant, et nous nous connaissons si bien.

« C’est un grand ami, et j’aime notre relation, et compte tenu de ce qu’ils ont vécu, j’espère juste qu’ils pourront survivre, car c’est ce que j’ai toujours aimé chez Corrie en tant que spectateur.

Leanne et Nick

«Certes, quand je grandissais, il y avait tous les couples dans la rue. Je pourrais tous les nommer et où ils vivaient tous. C’est bien quand les gens restent ensemble, sinon si nous nous séparons, je pense que nous devrons nous séparer pour de bon, car nous nous sommes séparés trop de fois. Alors, j’espère que nous reviendrons ensemble.

Leanne et Simon sont tous deux complètement hors de leur portée en ce qui concerne ce gang de drogue, et Jane ajoute que cette situation terrifiante n’aide pas les choses où Nick est acculé.

«Elle a peur et nous le voyons», expliqua Jane, «et au milieu de tout cela, elle pousse Nick encore plus loin.

De toute façon, ils n’ont pas eu de conversation appropriée depuis un moment, il se demande ce qui se passe avec elle et pourquoi son comportement est si étrange. Elle essaie de le protéger en le repoussant plus loin alors qu’en réalité, tout ce dont elle a vraiment besoin, c’est qu’il ait son bras autour d’elle et lui dise que tout ira bien.

« Il y a donc cette avenue que nous explorons également, ce qui est génial, il reste encore beaucoup à dire pour Nick et Leanne, alors j’espère qu’ils reviendront ensemble à un moment donné. »

