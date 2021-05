La star de Coronation Street dit que la mort de Nina serait une terrible perte pour Roy ⋆ .

Roy a réfléchi à sa vie assis au chevet de Nina (Photos: ITV)

La vie de Roy Cropper (David Neilson) a beaucoup changé depuis qu’il a pris sa nièce Nina Lucas (Mollie Gallagher) sous son aile à Coronation Street.

La relation était difficile au début, mais les choses pour Nina et Roy sont maintenant devenues quelque chose d’assez beau. Roy et Nina se comprennent tous les deux (assez près!) Et nous commençons vraiment à voir une dynamique père-fille entre les deux.

Dans les scènes diffusées dans l’épisode de mercredi du feuilleton ITV, le monde de Roy a été bouleversé lorsqu’il a découvert que Nina avait été attaquée.

Alors que Roy était assis au chevet de Nina, David Neilson a livré un monologue puissant et émouvant sur la vie de Roy à Weatherfield, parlant de la recherche constante de personnes à surveiller et de la façon dont Nina reste son seul membre de la famille.

Alors que Roy soutenait maintenant Nina à la suite de cette attaque, David Neilson s’est entretenu avec Metro.co.uk et autre presse récemment, et a mentionné la “ terrible perte ” que Roy se rend compte qu’il souffrirait s’il devait dire au revoir à Nina:

“ Pendant cette période, et l’attaque, lui assis près du lit pensant à la vie et à la possibilité qu’elle ne soit pas là, il ressent un énorme sentiment de perte, l’aspect devoir de tout, il y a plus que cela. Il redoute ce qui pourrait arriver. Il passe en quelque sorte à une vraie relation pour être vraiment père, sur laquelle il doit agir.

Beaucoup de gens ont traversé cet appartement, je ne suis pas sûr qu’ils soient tous partis! Il se rend compte lors de cet événement que parce qu’il a pris Nina à travers le devoir vraiment, Roy a tendance à fonctionner, comme un code moral, que s’il n’avait pas cela, il s’effondrerait, il était la personne des dangers dans la rue. Il ne veut pas toujours faire ce qu’il fait mais il est en fait détourné dans la situation où il hérite de Nina, ils ne s’entendent pas au départ mais il l’a accueillie parce qu’il le fallait.

“ Quand il est sur le point de la perdre, il réalise à quel point ce serait une perte terrible parce qu’elle fait partie de la famille. ”

