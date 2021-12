La star de Coronation Street dit que la réaction d’Emma « dévillaine » le trouble

Curtis dira enfin à Emma qu’il n’a pas de maladie cardiaque potentiellement mortelle (Photo: ITV)

Curtis Delamere (Sam Retford) n’a pas de maladie cardiaque potentiellement mortelle à Coronation Street, mais il souffre d’une maladie factice.

La semaine dernière, la vérité sur sa santé a été révélée lors d’une visite chez le médecin.

Alors que Curtis s’asseyait, il attendait les résultats des tests du médecin, mais n’obtint pas exactement ce qu’il voulait.

Le médecin a rappelé à Curtis que physiquement, il n’y avait rien qui ne va pas chez lui, mais il a décidé de le référer à un psychologue pour parler de sa maladie factice.

Pendant ce temps, la petite amie Emma (Alexandra Mardell) n’est pas au courant du secret de Curtis.

Emma va découvrir la vérité (Photo: ITV)

Planifiant heureusement leur mariage, Emma pense toujours que le temps qu’elle a avec Curtis est limité en raison de sa maladie cardiaque.

Heureusement, Emma ne restera pas longtemps dans le noir car un incident avec la jeune Ruby amène Curtis à lui dire enfin la vérité.

Mais comment réagit Emma ? Sam Retford a récemment laissé entendre ce qui allait arriver lors d’un appel zoom avec Metro.co.uk et autre presse :

«Je pense que c’est vraiment difficile. Elle est assise dans un domaine émotionnellement mature au sein de la relation où elle est autorisée à avoir sa propre bataille émotionnelle à propos de la relation, ses troubles internes tout en sachant qu’il y a une personne qu’elle aime avec qui elle est prête à se tenir et à aider.

« Je pense que c’est vraiment beau et que la méchanceté son trouble immensément. »

« Il a une énorme anxiété avec ça et son cerveau va automatiquement au pire », ajoute Sam alors qu’il discute de ce moment très important où Curtis prend le courage de tout dire à Emma.

« Je pense que parce qu’il n’a jamais construit de relations authentiques dans sa vie, il pense que le moindre défaut verra quelqu’un se retourner et penser » Je suis un monstre et je vais être jeté de côté « , mais ce qu’il ne fait pas réaliser, c’est qu’il a construit une relation authentique et inconditionnelle avec cette personne qui est magnifiquement disposée à se retourner et à l’aider dans ce voyage. Il réagit avec son instinct, ce n’est pas conscient mais inconscient de mentir pour s’en sortir et essayer de garder les apparences et de s’accrocher à son filet de sécurité.

« Vous imaginez pendant 22 ans de sa vie qu’il a pris cette habitude, abandonner quelque chose comme ça en un instant est impossible, mais elle s’y accroche, elle est assise là, et elle dit qu’elle va prendre ses mensonges continue, elle les surmonte, heureusement, et le brise au point où il se sent assez capable d’être honnête avec elle.

« Je pense que c’est la première fois qu’il est honnête de toute sa vie, donc c’était un beau moment pour jouer avec Ali. »

