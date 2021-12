La star de Coronation Street Elle Mulvaney à des kilomètres d’Amy dans un nouveau cliché

Elle joue le rôle d’Amy Barlow depuis 2010 (Photo: ITV)

Elle Mulvaney de Coronation Street a publié un nouveau cliché sur les réseaux sociaux et elle est totalement différente de son personnage Amy Barlow.

Jouant Amy depuis 2010, Elle a téléchargé une photo dans ses histoires Instagram avec la légende « achats de Noël de dernière minute ».

En écoutant Hypersonic Missiles de Sam Fender (air), le style d’Elle contraste avec les tenues et le maquillage qu’Amy Barlow a tendance à porter.

Achats de Noël de dernière minute pour Elle (Photo : Instagram/Elle Mulvaney)

La semaine dernière, Elle a rejoint ses co-stars de Corrie Kel Allen (Laura Neelan), Millie Gibson (Kelly Neelan) et Tanisha Gorey (Asha Alahan) pour une soirée au théâtre The Lowry pour voir The Lion the Witch and the Wardrobe.

Dans Coronation Street, début 2022 verra le début d’un nouveau scénario pour Amy Barlow alors qu’elle se trouve un nouveau petit ami.

Un porte-parole de Corrie a récemment fait allusion aux problèmes à venir pour Amy Barlow :

Jacob va-t-il devenir le nouveau petit-ami d’Amy ? (Photo : ITV)

‘David Platt et Chesney Brown trouvent que parentalité peut causer des problèmes quel que soit l’âge de votre enfant. Pendant ce temps, Steve Mcdonald est choqué lorsqu’il découvre l’identité du nouveau petit ami d’Amy.

Les fans se demandent si Jacob Hay (Jack James Ryan) deviendra le nouveau petit-ami d’Amy, après son retour il y a quelques semaines.

Jacob est apparu pour la première fois sur nos écrans plus tôt cette année au début de l’histoire du trafic de drogue de Simon (Alex Bain).

À l’époque, Jacob travaillait pour Harvey (Will Mellor) et a manipulé Simon pour qu’il vende de la drogue pour lui.

Mais lorsque Jacob a croisé Harvey, il s’est retrouvé à l’hôpital, ce qui a conduit le baron de la drogue à cibler Simon et sa famille.

Si Amy révèle que Jacob est son nouveau petit-ami, comment se sentira Steve, étant donné que l’adolescent était en partie responsable d’avoir amené Harvey Gaskell aux pavés ?

