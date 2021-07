La star de Coronation Street, Faye Brookes, répond aux inquiétudes concernant les chiens .

Faye Brookes a riposté aux inquiétudes concernant ses chiens (Photo: Instagram)

Faye Brookes a riposté aux inquiétudes concernant ses chiens, insistant sur le fait que les chiots sont son «monde».

L’ancienne actrice de Coronation Street, qui a joué Kate Connor dans le feuilleton ITV, possède deux poméraniens nommés Bao et Bear, avec son petit ami Joe Davies.

Cependant, il a été affirmé que des voisins proches de leur domicile à Manchester auraient exprimé leurs inquiétudes concernant les chiots en ligne.

Selon le Sun, des résidents locaux auraient accusé l’homme de 33 ans de les avoir laissés dehors pendant la récente vague de chaleur.

N’ayant rien de tout cela, la star a été interrogée sur les allégations sous un récent post Instagram.

Un adepte a demandé : « Est-il vrai que vous ne vous souciez pas de vos chiens ?

“Bien sûr que je me soucie de mes chiens, ils sont mon monde”, a-t-elle répondu.

Faye et Joe ont accueilli leurs toutous chez eux en novembre dernier et ont créé une adorable page Instagram pour Bao and Bear, bien nommée @baoandbear.

Cependant, certaines personnes de leur communauté locale ont exprimé des inquiétudes pour les chiots dans un groupe en ligne.

Le Sun a rapporté qu’un utilisateur a commenté : « Ne pas être un énorme Scrooge – mais les deux Poméraniens qui restent sur le balcon du bâtiment en face de nous dérangent-ils quelqu’un d’autre ?

Plus: Rue du Couronnement



«On a l’impression qu’ils sont laissés dehors toute la journée et la nuit à aboyer et ça a été implacable quand la FMH [working from home] tous les jours.’

Un autre membre aurait répondu: “Il fait chaud et ils ne devraient pas être laissés dehors comme ça pendant si longtemps, les pauvres.”

« À quel moment cela commence-t-il à ressembler à un problème de bien-être animal ? » un autre habitant aurait demandé.

« Les balcons deviennent si chauds que vous ne pouvez sûrement pas laisser les chiens dehors pendant un certain temps ? »

