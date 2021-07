La star de Coronation Street licenciée pour crimes sexuels gagne 40p de sa carrière musicale .

Bruno a été reconnu coupable de crimes sexuels (Photo: .)

L’ancienne star de Coronation Street Bruno Langley, qui a été exclue de la série après la révélation d’allégations d’agression sexuelle, a échoué dans sa tentative de relancer sa carrière de pop star.

Bruno est connu pour avoir joué Todd Grimshaw dans le feuilleton ITV mais a été suspendu puis licencié après avoir été reconnu coupable de crimes sexuels.

Il est resté largement à l’écart des projecteurs jusqu’à récemment, lorsqu’il a fait une offre pour se lancer en tant que chanteur dans un projet qu’il considérait « excitant ».

Cependant, les fans de musique semblent être en désaccord car l’album de six titres lancé sur Spotify a largement échoué.

Il n’avait que 80 lectures mensuelles de ses morceaux, ce qui signifie qu’au mieux, il a gagné 40p du meilleur taux le plus élevé de Spotify de 0,5p

Au moment de lancer sa tentative de nouvelle carrière, Bruno a déclaré : « J’adore écrire et être en studio.

« C’est là que vous pouvez créer, perfectionner et créer les choses comme vous le souhaitez. Je suis juste un grand fan d’une bonne chanson pop et j’ai de nombreux héros musicaux.’

Matin â????ï¸?? mon dernier morceau “Downpour” est disponible en streaming dès maintenant. Pour tous ceux qui pratiquent le yoga ou la méditation ou pour ceux qui veulent simplement se détendre et se détendre, cela pourrait être votre genre de chose. Ma belle et talentueuse sœur Amy m’a fourni le violoncelle x pic.twitter.com/3IBSA5JwE8 – Bruno Langley (@BrunoLangley) 12 juin 2021

Une source a déclaré au Mirror: “Bruno avait de grands espoirs pour sa musique, mais sur ces chiffres, il n’est pas exactement le prochain Ed Sheeran.”

Bruno a avoué deux agressions sexuelles devant le tribunal et a depuis trouvé sa carrière en lambeaux.

Il a échappé à une peine de prison mais son rôle a été refondu, avec Gareth Pierce à la place de Todd.

