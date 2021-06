La star de Coronation Street révèle que Nina doit «se sauver» pour guérir .

Mollie a regardé ce que l’avenir pourrait réserver à Nina (Photo: ITV)

Nina Lucas (Mollie Gallagher) a complètement changé dans les récents épisodes de Coronation Street.

Après l’attaque et la mort de Seb (Harry Visinoni), Nina a retiré son identité gothique victorienne et erre maintenant sans maquillage et porte des vêtements qui lui permettent de s’adapter à tout le monde.

Après avoir initialement dit à Abi (Sally Carman) qu’elle resterait à l’écart des funérailles de Seb, Abi a récemment demandé à Nina d’assister à des scènes touchantes.

Les scènes à venir verront le comportement de ce personnage changer radicalement une fois de plus et alors que les téléspectateurs regardent avec espoir que Nina commencera à guérir, Mollie Gallagher a révélé ce qui doit arriver avec son personnage pour qu’elle avance:

“Je pense qu’il s’agit vraiment de se sauver elle-même”, a expliqué Mollie.

«Elle a les sages paroles de Roy à l’oreille, et il essaie toujours d’aider, et cela lui fait ouvrir les yeux. Nous en apprendrons beaucoup plus sur Nina, à quoi ressemble la relation avec son père et comment elle a perdu sa mère et son père qui étaient les personnes les plus importantes de sa vie.

Mais cela doit venir d’elle-même. Elle a besoin que les gens l’écoutent et elle a besoin de partager ses émotions, ce que je ne pense pas qu’elle ait tendance à faire autant.

“J’espère que ce sera la voie à suivre pour elle car pour le moment, elle a besoin de restaurer sa foi dans le monde et c’est beaucoup à faire”, a ajouté Mollie en regardant vers l’avenir de Nina.

“Elle a les bonnes personnes autour d’elle et même si, à ce stade, elle ne comprend pas pleinement cela, j’espère que petit à petit elle commencera à ressentir quelque chose de plus.”

