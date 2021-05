La star de Coronation Street révèle que Roy est dévasté par la façon dont Nina change

Y a-t-il un moyen de se rendre à Nina? (Image: ITV)

Nina Lucas (Mollie Gallagher) et Seb Franklin (Harry Visinoni) ont été attaqués par Corey Brent (Maximus Evans) et son gang ivre lors de l’épisode de Coronation Street, mercredi 5 mai.

L’émission a décidé de raconter cette histoire pour explorer l’intolérance sociale et les préjugés si souvent subis par les personnes appartenant à des groupes minoritaires stigmatisés. Pendant la préparation et tout au long du récit, le spectacle a travaillé aux côtés de la Fondation Sophie Lancaster.

L’agression violente de Nina et Seb a des similitudes avec ce qui est arrivé à Sophie Lancaster et à son petit ami Robert Maltby en 2007. Le couple a été attaqué et battu dans un parc simplement à cause de leur apparence et à la suite de l’attaque, Sophie est malheureusement décédée. de ses blessures.

Alors que Roy et Abi (Sally Carman) se sont précipités à l’hôpital pour être au chevet de Nina et Seb, l’épisode de la nuit dernière (7 mai) a vu la vie de Seb prendre une fin dévastatrice après qu’Abi ait découvert que son ventilateur était la seule chose qui le maintenait en vie.

Le patron de Corrie, Iain MacLeod, a récemment révélé que ce scénario de crime haineux était planifié depuis des années, mentionnant que même lorsque Nina est arrivée “ nous savions que c’était la direction que l’histoire allait prendre ” et que les conséquences de l’attaque et la mort de Seb se poursuivent, La culpabilité de Nina la consumera alors qu’elle commence à penser que la mort de Seb était de sa faute.

Roy a des mots de soutien (Photo: ITV)

Nina pense que Seb est mort à cause de qui elle est, et dans des scènes bouleversantes, elle dira à Roy qu’elle ne veut plus être cette personne, alors elle change de vêtements – déterminée à se débarrasser de son identité gothique victorienne.

Roy est déconcerté quand il voit Nina, et comme David Neilson l’a récemment révélé, Nina modifiant son apparence et se conformant à la société le dévaste vraiment:

“ Il se sent mal qu’elle devienne plus comme lui – beige. Je pense que le problème est avec Roy, il évite la foule et Nina ne fait pas partie de la foule, alors quand elle veut soudainement s’habiller pour être invisible, il peut voir que cela nuit à son individualité et à sa personnalité.

«Les gens sont remarquables», a poursuivi David.

«Cela fait partie de l’être humain. Je suis un grand fan de Sam Becket qui dit: «Je ne peux pas continuer, que dois-je faire? Continue. C’est ce que tu fais. De plus, avec le sens du devoir et de l’éducation de Roy, c’est sa responsabilité envers Nina – il sait ce qu’il doit faire.

