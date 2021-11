La star de Coronation Street Victoria Ekanoye diagnostiquée avec un cancer du sein

Victoria a dépeint Angie Appleton dans le feuilleton ITV (Photo: ITV)

La star de Coronation Street, Victoria Ekanoye, a révélé son diagnostic de cancer du sein.

L’actrice, qui a interprété Angie Appleton dans le feuilleton ITV, a accueilli son premier enfant Theo avec son partenaire Jonny Lomas plus tôt cette année.

Parlant de son diagnostic, la femme de 38 ans a dit OK ! magazine : ‘Theo est si jeune et l’idée de ne pas être là pour lui n’est même pas quelque chose que nous voulons vraiment divertir.’

Victoria a donné naissance à Theo en mars de cette année

Elle a écrit à l’époque: « Notre prince, notre amour, notre monde, notre miracle », suivi de deux petits emojis coeur bleu, ainsi que d’un emoji bébé ange.

Victoria a dépeint Angie sur Coronation Street entre 2017 et 2019.

