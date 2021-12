La star de ‘Cosby Show’ rejoint la franchise ‘Married at First Sight’, mais maintenant comment vous pensez

La star de House of Payne, Keshia Knight Pulliam, a rejoint la franchise Married at First Sight de Lifetime, mais pas en tant que star de la série. L’ancienne star de Cosby Show a signé pour animer Married at First Sight: Afterparty. Le talk-show fera ses débuts le mercredi 5 janvier à 23 h HE juste après la première de deux heures de Married at First Sight Saison 14.

Pulliam a commencé à filmer l’émission la semaine dernière. Elle a posté une vidéo du tournage le 15 décembre et n’a pas pu contenir son enthousiasme alors qu’elle faisait visiter les fans. Elle a également partagé une photo d’elle assise sur le plateau. « Je suis très heureux d’annoncer que j’organiserai Married at First Sight: Afterparty !! Assurez-vous de regarder [Lifetime] 5 janvier pour le premier épisode », a écrit Pulliam.

Ce n’est pas le seul nouveau projet majeur pour Pulliam qui fera ses débuts dans les premiers jours de 2022. OWN diffusera Eggs Over Easy, un documentaire narré et produit par Pulliam, le mardi 4 janvier à 21 h HE. Le documentaire se penche sur le sujet tabou de l’infertilité au sein de la communauté noire et « réunit les femmes noires pour un dialogue éclairant et stimulant sur le chemin parfois imprévisible vers la maternité », selon le communiqué de presse. La chanteuse Andra Day figure dans l’émission spéciale, qui sortira également sur Discovery+ le 4 janvier.

Pulliam a été inspirée à participer au film en raison de son propre parcours de fertilité. Dans un clip de prévisualisation, elle a déclaré qu’elle avait décidé de congeler ses œufs au cas où elle déciderait d’avoir un deuxième enfant. Pulliam partage une fille avec son ex-mari Edgerton Hartwell, et elle a épousé Brad James en septembre.

« Cela a été un travail d’amour et je suis très heureux de produire ce documentaire avec mes sœurs Spelman et Sorors. [Chiquita Lockley] et [Phylicia Fant] », a écrit Pulliam sur Instagram la semaine dernière. « On ne sait jamais ce que quelqu’un traverse. Je suis reconnaissant de faire ce que j’aime. Cependant, vivre la vie sous un microscope peut être difficile, surtout lors d’une FIV, d’une fausse couche ou si vous avez des difficultés à concevoir. Je suis tellement excitée d’être à nouveau maman. Cependant, lorsque ce moment viendra, s’il vous plaît, donnez-moi et TOUTES les femmes l’espace pour partager ou non notre voyage lorsque nous serons prêts. »

Pulliam, 42 ans, est surtout connu pour avoir joué Rudy Huxtable dans The Cosby Show. Elle joue également le rôle de Miranda Lucas-Payne dans House of Payne de Tyler Perry. Pulliam a joué dans plusieurs films récents à vie, dont Jingle Belle, Radio Christmas et The Christmas Aunt. Elle a rencontré James lors de la réalisation de Lifetime’s Pride and Prejudice : Atlanta.