La star de Crucial Wolves salue un «groupe incroyable» qui a aidé sa transition vers Prem

La signature estivale des Wolves, Jose Sa, a salué le groupe de joueurs du club qui l’a aidé à passer en Premier League, où il a été fantastique.

Sa a été crucial pour l’impressionnante position des Wolves dans la ligue jusqu’à présent cette saison. En effet, l’équipe n’a encaissé que 12 buts en 13 matchs en Premier League et est actuellement sixième.

Sa a bien sûr contribué à leur arrière-garde résolue, ayant jusqu’à présent gardé quatre cages inviolées. En effet, le Portugais s’impose déjà comme l’un des meilleurs et des plus importants gardiens de but de la Premier League.

En tant que tel, Sa a effectué 42 arrêts, l’un des totaux les plus élevés de la ligue. De plus, il a un pourcentage d’arrêts de 77,8%, qui est le troisième plus élevé de la ligue parmi les gardiens à avoir joué plus d’un match.

Sa a félicité son loups coéquipiers pour l’avoir aidé à s’installer en Premier League et lui avoir permis d’être aussi performant.

« C’était plus facile de s’installer ici car nous avons un groupe formidable, ainsi que beaucoup de Portugais. Je les connais déjà du Portugal et de l’équipe nationale, il m’a donc été très facile de m’adapter au club et à la Premier League car ils m’ont beaucoup aidé », a-t-il déclaré via le site Internet des Wolves.

Sa n’a pas encore fait d’apparition pour le Portugal, même si ce n’est sûrement qu’une question de temps s’il continue cette riche veine de forme.

En effet, le gardien est habitué à un climat plus chaud que celui de l’Angleterre. Cependant, il semble tout de même apprécier son football et veut aider l’équipe partout où il le peut.

« Il fait un peu froid en ce moment ! Mais les gens ici sont très bons et c’est un vrai club familial. Je suis très heureux d’être ici et d’aider quand ils ont besoin de moi », a-t-il déclaré.

De plus, Sa semble bien s’adapter à la vie en Angleterre. En effet, les fans des Wolves espèrent qu’il pourra les aider à revenir en compétition européenne la saison prochaine.

Avantage potentiel des loups dans la bataille des transferts

Renato Sanches fait partie des listes de transfert de plusieurs équipes de Premier League. Cependant, les loups peuvent être dans le siège de la boîte pour une raison cruciale.

L’agent de Sanches, Jorge Mendes, a participé à de nombreux accords qui ont vu des joueurs déménager chez les Wolves ces derniers temps.

En effet, cette familiarité pourrait aider les loups à battre les autres camps dans la bataille pour Sanches.

Reste à voir si cela se concrétisera ou non dans un transfert. Cependant, le milieu de terrain serait sûrement un excellent ajout à l’équipe des Wolves si tel était le cas.

Les 18 matchs de Ralf Rangnick en charge contre Klopp, Tuchel et les statistiques très contrastées