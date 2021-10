La star de ‘Dance Moms’ Abby Lee Miller fait le point sur la santé

Abby Lee Miller a traversé un long et « horrible » voyage avec sa santé depuis qu’elle a subi une chirurgie de la colonne vertébrale en avril 2018, qui l’a laissée dans le besoin d’un fauteuil roulant depuis. La star de Dance Moms, 55 ans, s’est confiée à HollywoodLife mercredi à propos de deux autres interventions chirurgicales qu’elle a subies récemment et de complications supplémentaires qui l’ont laissée aux prises avec la mobilité.

« [During COVID I had] une autre intervention chirurgicale sur ma colonne vertébrale – ma région lombaire qui était le problème d’origine il y a des années – et c’est pourquoi je suis allé chez ce médecin parce que ma jambe s’engourdissait quand je conduisais dans tout ce trafic de LA donc je savais que quelque chose n’allait pas « , a déclaré Miller La personnalité de la réalité a ensuite développé un spondylolisthésis « de pire en pire », une condition douloureuse dans laquelle l’une des vertèbres inférieures glisse vers l’avant sur l’os directement en dessous, selon HealthLine.

Afin de soulager la maladie, elle a dû aller en cure de désintoxication et subir une chirurgie réparatrice. Pendant son séjour en Floride, elle s’est ensuite cassé la jambe à deux endroits, ce qui l’a obligée à se rendre à l’unité de traumatologie de niveau un et son médecin ne lui a prescrit aucune charge sur la jambe pendant trois mois – encore un autre revers. Aujourd’hui, Miller est « debout » et « marchant », alors qu’avant sa deuxième intervention chirurgicale et sa jambe cassée, elle était capable de faire 150 pas avec un déambulateur.

L’ancien de l’Abby’s Ultimate Dance Competition prévoit de revenir à cet endroit en plaisantant: « J’ai besoin de moi pour m’entraîner. J’ai besoin d’une personne d’Abby Lee pour me mettre les fesses en forme et faire de moi le meilleur possible. » Le nouvel objectif de Miller est d’utiliser sa marchette pour ses premiers pas « après les vacances ». Cela a été un voyage « très émouvant » pour le professeur de danse, mais elle garde espoir.

« Je dois revenir à ces 150 marches et me tenir debout sans mes mains et me brosser les dents. Je commence ça maintenant – tout ça », a-t-elle déclaré au point de vente. Miller a également lutté contre le lymphome de Burkitt – une forme rare de cancer – après sa chirurgie de la colonne vertébrale, mais a été déclarée sans cancer en mai 2019.