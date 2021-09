La star de Deaf Eternals, Lauren Ridloff, explique comment Angelina Jolie l’a soutenue pendant les défis sur le plateau

Lauren Ridloff dit également qu’elle est devenue plus à l’aise pour demander ce dont elle a besoin sur les plateaux. Alors qu’elle admet avoir essayé auparavant d’être aussi facile que possible à travailler, parce qu’elle avait peur de paraître fragile, Ridloff maintient que chaque acteur a ses propres besoins, ses propres choses qui lui permettent de faire son travail plus facilement. C’est vrai pour toute personne dans n’importe quel travail et tout le monde devrait avoir la possibilité d’avoir accès aux outils dont il a besoin pour faire son travail, quelles que soient ses capacités.