La star de “Deux hommes et demi” Angus T. Jones est méconnaissable sur de nouvelles photos

Il est surtout connu pour avoir interprété Jake Harper dans la sitcom bien-aimée de CBS Two and a Half Men, mais même les fans les plus inconditionnels ont peut-être eu du mal à reconnaître Angus T. Jones lors de sa récente sortie à Los Angeles, en Californie, cette semaine. L’acteur, qui est resté pour la plupart hors des projecteurs ces dernières années, a été photographié méconnaissable à Los Angeles le lundi 27 août.

Sur des photos obtenues par E! News, Jones, maintenant âgé de 27 ans, pouvait être vu vêtu avec désinvolture d’un t-shirt noir avec l’inscription “SHOQUIP” en lettres bleues, une référence à son État natal du Texas, un short et un bonnet. Jones est sorti pieds nus pour la sortie et portait également une barbe pleine et des lunettes. Jones était tout aussi méconnaissable lorsqu’il a été repéré à Los Angeles en 2015. À l’époque, il avait aussi une barbe pleine.

L’enfant star de Two and a Half Men Angus T Jones, maintenant âgé de 27 ans, est méconnaissable https://t.co/hqTe0X3fu9 via @DailyMailCeleb – Cindy Vien (@CindyVien) 1er septembre 2021

Jones n’avait que 9 ans lorsqu’il a décroché le rôle principal de Jake Harper aux côtés de Jon Cryer et Charlie Sheen dans Two and a Half Men. Dans les années qui ont suivi, Jones est non seulement devenu l’un des acteurs adolescents les mieux payés de l’histoire, gagnant 300 000 $ par épisode à l’âge de 17 ans, selon PEOPLE, mais a également grandi devant la caméra, son homologue à l’écran commençant pour affronter des histoires plus matures que Jones a finalement trouvé incompatibles avec sa foi chrétienne. Après 10 saisons, Jones a quitté la série et Hollywood, après avoir précédemment déclaré au cinéaste adventiste du septième jour Christopher Hudson dans une interview en 2012, “Je suis sur Two and a Half Men, et je ne veux pas l’être. S’il vous plaît, arrêtez de le regarder. . S’il vous plaît, arrêtez de vous remplir la tête de crasse.” Jones a dit : « Vous ne pouvez pas être une vraie personne craignant Dieu et être dans une émission de télévision comme celle-là. Je sais que je ne peux pas. Jones s’est ensuite excusé pour ses commentaires, déclarant dans un communiqué, “si mes remarques reflètent mon indifférence et mon manque de respect envers mes collègues et un manque d’appréciation de l’opportunité extraordinaire dont j’ai été béni”.

Jones a finalement quitté Deux hommes et demi après la finale de la saison 10 en mai 2013. Il s’est ensuite inscrit à l’Université du Colorado à Boulder, déclarant plus tard à PEOPLE que cela lui permettait de vivre “une existence normale”. de l’attention de tout le monde, et c’était bien.”

Jones a commencé à jouer à l’âge de cinq ans après avoir été choisi dans le film Simpactico de 1999 avec Sharon Stone et Nick Nolte. Il est ensuite apparu dans plusieurs autres films avant d’apparaître dans Two and a Half Men. Bien qu’il ait quitté la série, il est revenu pour la finale de la série en 2015. Il est apparu pour la dernière fois dans un épisode d’Horace et Pete en 2016.