La star de ‘Dexter’, Julie Benz, décroche un rôle dans la série à succès FOX

La famille 9-1-1 : Lone Star s’agrandit et Julie Benz rejoint la série. Benz est surtout connu pour avoir joué Rita sur Dexter et Darla sur Angel. Sa co-star Angel Amy Acker apparaîtra également dans la série, mais ils ne seront pas dans le même épisode ensemble.

La première apparition de Benz aura lieu lors de la première de la saison 3, qui sera diffusée sur Fox le lundi 3 janvier à 20 h HE. Elle incarne Sadie, une artiste qui vit dans une cabane à côté d’Owen Strand de Rob Lowe dans les collines. Ses compétences en tant que naturaliste seront mises à l’épreuve lorsqu’Austin sera frappé par une tempête de verglas.

Il n’est pas clair si Sadie apparaîtra dans plus d’un épisode, mais le producteur exécutif Tim Minear a évoqué un éventuel lien romantique entre elle et Owen. « Saide est là pour cette première aventure … et elle pourrait absolument revenir à un moment donné, a déclaré Minear à TV Insider. « Owen et Sadie ne sont pas vraiment un couple romantique, mais deux formidables personnes sûres d’elles qui se retrouvent dans un moment de crise. »

Acker incarnera Catherine, la chef de cabinet du gouverneur du Texas dans l’épisode du 7 février. Elle a été réservée pour plusieurs épisodes. Catherine entrera dans « l’orbite » d’Owen, a déclaré Minear. Ils ont une connexion instantanée et une dynamique « super fun et sexy ».

Benz est apparu en tant que Darla dans Buffy contre les vampires et Angel. Elle a joué Rita Bennett, qui est apparue dans les quatre premières saisons de Dexter. Le personnage a finalement épousé Dexter (Michael C. Hall) et a été tué à la fin de la saison 4. Benz n’est pas impliqué dans la nouvelle mini-série Dexter: New Blood, qui a fait ses débuts sur Showtime en novembre.

Les autres crédits télévisés de Benz incluent Love, Victor, On Becoming a God in Central Florida, Hawaii Five-0, Training Day, Defiance, A Gifted Man et Desperate Housewives. Elle a également joué dans Rambo, Saw V, Punisher: War Zone, The Boondock Saints II: All Saints Day et le film à vie Secrets of a Gold Digger Killer.

9-1-1: Lone Star est le premier spin-off du 9-1-1 et met en vedette Lowe dans le rôle d’Owen, un ancien capitaine des pompiers de New York qui déménage à Austin, au Texas, pour devenir un premier intervenant avec son fils, TK (Ronen Rubinstein). Le casting comprend également Sierra McClain, Jim Parrack, Brian Michael Smith et Gina Torres. La première saison s’est terminée avec la fermeture du 126 et Owen frappant le chef des pompiers adjoint Billy Tyson (Billy Burke).