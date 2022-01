La star de ‘Dexter’ Michael C. Hall s’adresse à la finale de ‘New Blood’ (exclusif)

[Spoilers ahead for Dexter: New Blood] Le public est toujours sous le choc de la finale choquante de Dexter: New Blood qui a commencé à être diffusée dimanche matin sur l’application Showtime, qui a vu notre personnage principal préféré mourir aux mains de son fils Harrison (Jack Alcott) dans l’épisode 10 « Sins of the Father ». Mais alors que les fans donnent un sens aux événements, la star de la série Michael C. Hall a déclaré à PopCulture.com il y a quelques mois que la mort de Dexter Morgan pourrait peut-être mettre un terme au public.

Lors d’une conversation avec PopCulture au sujet de sa dernière entreprise avec le supergroupe d’avant-garde Princess Goes to the Butterfly Museum en novembre, Hall a brièvement parlé de Dexter: New Blood. Lorsqu’on lui a demandé si le public serait rassuré sur la finale de la série limitée diffusée le 9 janvier sur Showtime, le résident de New York a répondu le plus malicieusement avec un sourire et ses mains derrière le dos, « peut-être ».

La star de #DexterNewBlood, Michael C. Hall, a-t-il fait allusion au destin de #Dexter il y a des mois avec 𝙩𝙝𝙞𝙨 choix de chanson du catalogue de son groupe ? Dans une conversation avec PopCulture, l’artiste aux multiples talents aborde cette fin et cette fermeture « audacieuses ». https://t.co/OzBenSU0ia pic.twitter.com/pwMNHVCWAW – PopCulture.com (@PopCulture) 9 janvier 2022

Admettant à l’époque qu’il ne voulait rien gâcher pour les fans, l’artiste aux multiples talents a reconnu le fan contrarié par la finale controversée de la saison 8, déclarant que la conclusion de New Blood « apportera » une fermeture – ou du moins il l’espère. « Nous finirons par faire quelque chose d’un peu plus définitif et audacieux et, espérons-le, satisfaisant avec les gens. » Hall a ensuite expliqué comment la chanson de son groupe, « Bombed Out Sites » était celle qui correspondait le mieux à son personnage. « Cela le calme, une sorte de transe », a-t-il déclaré à propos du morceau mélancolique avec des paroles telles que « notre résolution est de rester » et « avez-vous pris la chute pour me sauver d’un destin plus horrible? » (Voir l’interview complète sur YouTube ici.)

S’adressant au Los Angeles Times la semaine dernière, Hall a admis que même si certains fans l’auraient prédit, quelques-uns seront également choqués par les événements de la conclusion de dimanche soir. « Certaines personnes l’accepteront, d’autres le rejetteront. Je pense qu’il sera difficile pour les gens de se débattre avec son destin étant donné qu’il est quelqu’un avec qui ils ont passé beaucoup de temps et pour qui ils ont beaucoup d’affection – du moins dans certains cas », a-t-il déclaré. « La façon dont la saison se termine est celle qui résonne en moi. Cela me semble justifiable. Aussi bouleversant que cela puisse être, j’espère que le public appréciera la résonance de Dexter mourant de cette façon aux mains de son fils. »

Partageant davantage comment il sait que « les gens se sont plaints » de la fin qui était « certes ouverte et sans aucun sens de fermeture », Hall sourit tout en discutant avec le Times, déclarant au mieux, « faites attention à ce que vous souhaitez ».

Dans l’épisode « Sins of the Father », Dexter est tué par son fils Harrison (Alcott), qu’il avait auparavant laissé avec son ex-petite amie Hannah McKay (Yvonne Strahovski) lors de la finale de la série Dexter en 2013. Réalisant que Harrison est le seule personne qu’il ait jamais vraiment aimée, les méfaits de Dexter l’ont rattrapé près d’une décennie plus tard, et il décide de redresser la situation pour son fils en persuadant l’adolescent de mettre fin à ses jours pour lui. Après qu’Harrison ait abattu son père dans les bois, l’adolescent émotif s’enfuit avec l’aide de l’ex-petite amie de Dexter, la chef Angela Bishop (Julia Jones).

L’épisode de 57 minutes met non seulement un terme définitif à la campagne d’autodéfense de Dexter, mais le showrunner Clyde Phillips a confirmé la fin de Dexter Morgan malgré le fait que le public n’ait pas vu le personnage se faire tirer dessus. Alors que certains fans se sont tournés vers les médias sociaux avec l’espoir que Dexter n’est pas mort ou que la finale a en quelque sorte déclenché plus à venir après une saison monstre d’audiences spectaculaires attirant en moyenne 7,6 millions de téléspectateurs hebdomadaires, Phillips a déclaré à Deadline, « Dexter est mort , » très respectueusement. « Je ne ferais pas ça au public. Ce serait malhonnête. Ici, il ne fait aucun doute que c’est la finale de Dexter. Dexter est mort. »

Dexter: New Blood diffuse sa finale dimanche soir sur Showtime à 21 h HE. Pour en savoir plus sur la franchise Dexter, Michael C. Hall et Princess Goes to the Butterfly Museum, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour en savoir plus.