La star de ‘Dickinson’, Hailee Steinfeld, parle de la ‘force’ du rôle de ‘Hawkeye’ Kate Bishop (exclusif)

La star de Dickinson, Hailee Steinfeld, fait ses adieux à son rôle d’Emily Dickinson dans la troisième et dernière saison de la série Apple TV+, mais les fans pourront bientôt la voir dans un autre rôle littéraire. Steinfeld dépeint le personnage de Marvel Comics Kate Bishop dans la prochaine série Disney + Hawkeye, et elle a récemment comparé les deux personnages comme ayant des qualités similaires de « force et détermination ». Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, Steinfeld a discuté des deux rôles et a expliqué en quoi ils se ressemblaient, en disant: « Ce sont à la fois des femmes très fortes et puissantes à leur manière. »

L’actrice a ensuite félicité son rôle de Dickinson pour l’avoir aidé à se préparer à assumer le rôle de Kate Bishop, dont elle est tout aussi ravie. « Je me suis sentie très chanceuse d’avoir pu passer autant de temps avec un personnage comme Emily, puis d’entrer dans un personnage comme Kate Bishop », a-t-elle déclaré, « et de prendre ce que je ressens maintenant m’a été en quelque sorte inculqué en jouant un personnage comme Emily. Et c’est cette force et cette détermination à l’état pur de se sentir vivant et d’être en vie et de profiter au maximum de chaque instant parce qu’on ne sait jamais vraiment… L’avenir est imprévisible. »

En période d’obscurité, Emily Dickinson est une source de lumière.

Diffusez la première de la troisième et dernière saison de #Dickinson, le 5 novembre sur Apple TV+ https://t.co/ND5gMh5tuQ pic.twitter.com/hzmXwsbzE4 – Dickinson (@Dickinson) 29 octobre 2021

Steinfeld a ajouté: « Je pense qu’ils partagent des qualités similaires. Et j’ai aussi l’impression que lorsque vous jouez un personnage pendant si longtemps sur un plateau, cela fait tellement partie de vous que vous l’emportez avec vous partout où vous allez. Donc j’ai vraiment l’impression qu’il y aura des éléments ou des similitudes que les fans pourraient comprendre. »

Alors que Hawkeye sera certainement une série passionnante, les fans de Steinfeld devront d’abord dire au revoir à Dickinson. L’actrice veut que l’on sache que, bien qu’il soit triste que la série se termine, elle est très « excitée » à l’idée que les téléspectateurs puissent voir les derniers épisodes. « C’est tellement étrange parce que j’ai l’impression qu’hier nous avons commencé tout cela et maintenant, cela arrive en quelque sorte à sa fin, mais je suis tellement fier du travail que nous avons accompli, au cours des trois saisons. »

Steinfeld a ensuite jailli de la saison 3, la présentant comme la meilleure à ce jour. « Je suppose que je n’avais pas réalisé qu’il était possible que chaque saison soit meilleure que la précédente, mais cela a vraiment été le cas, je pense, avec notre émission, si je le dis moi-même, et j’ai hâte de c’est sûr et doux-amer, mais j’ai hâte d’y être. » La saison 3 de Dickinson fait ses débuts le vendredi 5 novembre exclusivement sur Apple TV +, suivie d’un nouvel épisode par semaine tous les vendredis par la suite. La finale de la série sera diffusée le 24 décembre 2021.