Mike Rowe et John Rich ont récemment uni leurs forces en dehors de leurs maisons Fox News pour qu’une joie musicale se répande dans tout le pays. Et cela semble avoir beaucoup porté ses fruits, la chanson se hissant au sommet des charts et ébranlant même une partie du succès d’Adele en cours de route.

Rowe, actuel producteur exécutif et narrateur de How America Works et du membre Big & Rich, ont uni leurs forces pour enregistrer « Santa’s Gotta Dirty Job » juste à temps pour les vacances. Ils ont obtenu l’aide des Oak Ridge Boys sur le morceau, disant dimanche à Fox & Friends Weekend que la chanson avait surpassé « Easy On Me » d’Adele sur iTunes.

« C’est l’une de ces chansons que vous ne pouvez pas sourire quand vous l’écoutez », a déclaré Rowe aux animateurs de Fox le week-end. « Et notre pays en ce moment, mec, nous devons sourire … et j’espère que cette chanson le fera. » Rich continue ensuite en expliquant un peu comment la chanson est née et comment elle se connecte au travail passé de Rowe sur Dirty Jobs.

« J’interviewais Mike pour mon émission… et j’ai dit, hé, Mike, tu connais quelqu’un qui a un sale boulot auquel tu n’as probablement jamais pensé ? Et il a dit, c’est qui ? J’ai dit Père Noël », a déclaré Rich dimanche. .

La chanson est sortie une semaine avant les vacances de Noël, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour gagner du terrain. Il est disponible sur Spotify, Amazon et Apple Music, où il a dépassé Adele pour la première place. Ils ont également sorti un clip pour la chanson, mettant en vedette Rowe et Rich en studio, avec l’aide des Oak Ridge Boys qui chantent les chœurs.

Une autre raison pour laquelle la chanson connaît du succès est son message positif et son objectif. Le produit de l’achat de la chanson va à Folds of Honor pour offrir des bourses aux familles de militaires, puis à la fondation mikeroweWORKS, promouvant les métiers et les apprentissages, selon Fox News.

Les fans et les téléspectateurs de la vidéo ont rapidement réagi à la chanson, faisant de nombreux éloges à Rowe et Rich. « Je savais que Mike Rowe savait chanter, mais je ne l’ai entendu chanter que de l’opéra et un quatuor de barbier. Il a le son country », a écrit un fan. « Les Oak Ridge Boys ont toujours été l’un de mes préférés. Je n’ai pas beaucoup écouté John Rich. Peu importe. Cette chanson est géniale ! Maintenant, si Mike sortait juste un album complet, je serais heureux. J’adore ça les bénéfices iront à deux œuvres caritatives dignes d’intérêt. »