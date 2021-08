La star de “Dog the Bounty Hunter” pourrait divorcer après un grand déménagement

in

Il pourrait bientôt y avoir un divorce au sein de la famille de Duane “Dog” Chapman. Sa belle-fille, Jamie Pilar Chapman, a retiré “la femme de Leland” de sa biographie Instagram, déclenchant des rumeurs selon lesquelles elle et le fils de Chapman, Leland Chapman, se dirigent vers un divorce. L’ancienne star de Dog the Bounty Hunter a également laissé entendre qu’il vivait à Hawaï.

Le dernier indice que Leland et Jamie sont à l’écart est arrivé cette semaine seulement lorsque les deux se sont désabonnés sur Instagram, note AmoMama. Le 24 juillet, Leland a également partagé une photo de lui depuis Hawaï. « Est-ce que tu vas vivre sur la Grande Île maintenant ? » un fan lui a demandé. “C’est à ça que ça ressemble”, a-t-il répondu. Pendant ce temps, les derniers messages de Jamie laissaient entendre qu’elle était toujours en Alabama.

En septembre 2020, les fans ont commencé à se demander si Jamie et Leland divorçaient ou étaient séparés. Certains ont commencé à remarquer que les deux n’avaient pas partagé de photos l’un de l’autre sur leurs pages Instagram depuis des mois. Jamie a également supprimé “la femme de Leland” de sa biographie Instagram, a rapporté The Sun. Pour l’instant, Jamie ne se décrit que comme “modèle publié”, “fitness” et “photographe” dans sa biographie Instagram. Cependant, elle utilise toujours la poignée @jamiepchapman.

À peu près au moment où elle a supprimé “La femme de Leland” de sa biographie, Jamie a partagé des messages cryptiques sur son histoire Instagram. “Arrêtez de courir après les gens et d’être le seul à essayer de tout réparer”, lit-on dans un message. “C’est épuisant mentalement et physiquement. Vous devez trouver la paix avec ceux qui vont et viennent de votre vie. Ne soyez pas le seul à faire des efforts car vous vous perdrez en essayant de sauver quelqu’un d’autre.” Jamie a ajouté son propre commentaire, écrivant simplement “Vérité”.

Jamie a également partagé des messages sur la loyauté et le respect. “Je connais beaucoup de s—je ne dis pas de s—par respect”, lit-on dans un message qu’elle a posté sur son histoire Instagram. “Mais le jour où tu essaies de me manquer de respect, je te massacre. C’est simple.” Un autre message disait : “Ne me parle pas de loyauté, je détiens toujours des secrets pour les gens qui sapent mon nom.”

Jamie et Leland n’ont pas commenté la situation. Il semble cependant que Jamie soit toujours en bons termes avec au moins un autre membre de la famille Chapman. Mercredi, Jamie a partagé une photo d’elle avec la légende : “Ma patience avec tout le monde est littéralement à 1%.” Cecily Chapman, la fille de la défunte épouse de Chapman, Beth Chapman, a montré son soutien à Jamie. “Merde sœurette d’accord!!!!!” Cécile a écrit. Jamie a répondu à Cecily avec quatre emojis qui s’embrassent. Jamie a ensuite partagé la dernière publication Instagrm de Cecily dans son histoire Instagram, en ajoutant un autocollant “Je t’aime”.