La star de « Dog the Bounty Hunter » rend un hommage émouvant à l’ex-mari de sa femme Francie Frane

Duane « Dog the Bounty Hunter » Chapman rend hommage à l’ex-mari de sa nouvelle épouse Francie Frane dans un hommage émouvant partagé sur les réseaux sociaux. Dans un post Instagram, la star de télé-réalité a révélé une vieille photo de Frane et de son défunt conjoint en train de rire ensemble. « Il y a trois ans aujourd’hui, Bob Freyn a quitté la terre pour le paradis, je suis tellement désolé Francie, je t’aime et je te promets que j’essaierai d’être au moins la moitié de l’homme que Bob était pour toi », a écrit Chapman à côté de la photo.

De nombreux fans et abonnés de Chapman ont depuis commenté la photo, avec un écrit : « WOW… ce message en dit long sur vous en tant que personne. Bel hommage à quelqu’un que votre douce épouse aimait profondément… Je vous embrasse Francie . » Quelqu’un d’autre a ajouté: « Quel message gentil, compréhensif et affectueux. Vous êtes tous faits pour être ensemble après ce que vous avez traversé. Bénédictions continues. » Un troisième utilisateur a commenté : » You go Dog. C’est très bien dit et c’est un excellent exemple pour tous les hommes qui essaient d’être de vrais hommes. Merci pour le partage. »

Chapman et Frane ont commencé à se fréquenter en 2020, à la suite du décès de sa femme Beth en 2019. Après quelques mois seulement, il a fait sa demande et le couple s’est fiancé pour se marier. Dans une précédente interview avec The Sun, Frane a parlé de la proposition, partageant: « Je ne m’y attendais pas du tout. Je pense que j’étais allé chercher de la nourriture et puis quand je suis revenu, il avait toutes les lumières éteintes avec juste quelques lumières allumées et un tas de bougies allumées. Alors quand je suis entré, je me suis dit : « Wow, c’est génial ».

« Alors j’ai mis toute la nourriture dans la cuisine et je suis entré et il a dit : ‘Je sais que Dieu t’a fait entrer dans ma vie et je ne veux pas en passer un seul instant sans toi' », a-t-elle poursuivi. . « Et il s’est agenouillé et il a ouvert la boîte à bagues et il a dit : ‘Veux-tu m’épouser et passer le reste de notre vie ensemble ?’ Qui peut dire non à ça ? C’était merveilleux. »

Chapman et Frane se sont mariés lors d’une petite cérémonie qui a eu lieu le 2 septembre 2021. « Dog et Francie se sont mariés hier soir à Colorado Springs lors d’une cérémonie émouvante et intime avec un petit groupe d’amis proches et de la famille », lit-on dans un déclaration des représentants de Chapman. Le célèbre chasseur de primes a ajouté : « Nous apprécions le soutien et les bons voeux alors que nous commençons notre vie ensemble », a déclaré la star de télé-réalité.