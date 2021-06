La star de Drag Race UK, Tayce, reçoit un doux texte de son père sur les pronoms ⋆ .

Tayce était ravi d’avoir reçu le message attentionné sur les pronoms de leur père (Photo : Instagram/itstayce/BBC)

La star de RuPaul’s Drag Race UK, Tayce, a partagé l’amour de leur père après leur avoir envoyé un doux message sur les pronoms.

Tayce, qui est apparu dans la deuxième série de la version britannique de l’émission plus tôt cette année, a partagé une capture d’écran du message de leur père avec les fans.

C’était écrit : ‘Bébés, juste une pensée. Comment vous reconnaissez-vous/vous identifiez-vous, lui/elle ?’

En publiant la photo sur leur Instagram, Tayce a écrit: “Je me suis réveillé avec ce message de mon père et honnêtement, QUELQU’UN DONNE UN PRIX À CETTE GEMME!

« Ce sont les questions que les parents devraient se poser et certains de vos pères doivent faire BEAUCOUP MIEUX ! Prenez des notes de la mienne. Je t’aime papa.’

Ils sont devenus connus pour leur amitié étroite avec le concurrent A’Whora avec un scénario suite à leur relation dans le programme.

A’Whora a récemment expliqué l’histoire entre elle et son compatriote Tayce, expliquant comment la paire “a amplifié” leur relation pour leur saison.

Il a été révélé qu’ils étaient auparavant impliqués dans une relation amoureuse lorsque Lawrence a commenté leur “tension sexuelle” à Ru au début de la série (sélectionnez la citation emblématique de Tayce, “la joue, le nerf, le culot, l’audace et le bon sens!”).

Tayce est devenu célèbre lors de la deuxième série de Drag Race UK (Photo : BBC/World of Wonder/Ray Burmiston)



Tayce et A’Whore ont joué leur relation pendant l’émission (Photo: BBC/World of Wonder/Ray Burmiston)

Lors d’un chat Zoom avec Metro.co.uk et d’autres médias en mars, a affirmé A’Whora, alors que quelque chose s’était passé dans la journée, ils l’ont délibérément diffusé devant la caméra.

A’Whora a expliqué que même si au début les références constantes à leur ancienne aventure les dérangeaient, ils ont décidé de l’utiliser à leur avantage.

«Au début, c’était comme, pourquoi notre entreprise est-elle diffusée à la télévision nationale? Tu sais ce que je veux dire? C’était comme si vous savez, nous ne voulons pas de cela partout », a-t-elle déclaré.

Plus: RuPauls’ Drag Race UK



‘Mais vous savez que quelqu’un leur a donné un petit coup de coude et un clin d’œil et a dit que vous savez que ces deux-là ont eu un petit somme’n somme’n, alors nous étions juste à ce moment-là comme une fille, quoi qu’il arrive, ils vont enfourchez-le, ils vont essayer de rouler avec, donc nous devons aussi rouler avec.

« Donc, nous avons juste continué à l’amplifier. Nous avons continué à les nourrir comme de petits morceaux comme des morsures de poisson, juste pour faire bouger les petits peckers, leur donner des petites cornes en hausse. Et je pense que vous savez… cela a créé une bonne télévision.

