La star de « Dragons Rescue Riders » Marsai Martin a une grande énergie et un grand état d’esprit | Regardez

« Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky » a volé sur paon montrer aux enfants le pouvoir de la gentillesse et de l’amitié.

« Dragon Rescue Riders » suit les jumeaux, Dak (Nicolas Cantu) et Leyla (Brennely Brown), alors qu’ils unissent leurs forces avec leurs amis dragons pour aider à sauver les habitants de leur ville et des villages voisins ! Dans cette amitié particulière, les cinq dragons – Aggro (Marsai Martin), Winger (Zach Callison), Summer (Skai Jackson), Cutter (Andre Robinson) et Burple (Noah Kaye Bentley) – tous ont des pouvoirs incroyables qui sont propres à leur personnalité ; nous rappelant d’embrasser nos différences!

La correspondante d’EUR, Tifarah Dixon, a parlé à Martin de son expérience d’expression d’Aggro et de son lieu de vacances préféré.

DRAGON RESCUE RIDERS: HEROES OF THE SKY – « Chiefless » Episode 101 – Sur la photo: (gd) Winger, Leyla, Summer, Aggro – (Photo de: Dreamworks Animation/Peacock)

TD : Vous dominez l’industrie de la voix off depuis des années, avec des projets comme « Spirit : Untamed », « Paw Patrol » et « Dragons Rescue Riders », qu’est-ce qui vous a finalement inspiré à revenir au travail vocal ?

MM : En fin de compte parce que j’aime les écrivains. J’adore le casting. J’aime différentes énergies et vibrations. Je travaille sur « Rescue Riders » depuis quelques années maintenant. Quand j’entre dans ces séances, j’ai l’impression que « c’est adorable ». Et j’adore Aggro ! C’est un personnage incroyable à jouer et je peux beaucoup m’identifier à elle.

DRAGON RESCUE RIDERS: HEROES OF THE SKY – Épisode 101 « Chiefless » – Sur la photo : (de gauche à droite) Burple, Leyla, Summer, Aggro – (Photo de : Dreamworks Animation/Peacock)

TD : Voyez-vous plus de similitudes ou de différences entre vous et Aggro ?

MM : Quand il s’agit de nos similitudes… j’ai l’impression que nous sommes tous les deux très petits ; elle est un petit dragon mais a une grande énergie et une grande mentalité de ce qu’elle veut faire et elle y va. J’aime bien la relier à mon personnage dans « Black-ish », Diane. Ils sont tous les deux très spirituels, très intelligents et disent exactement ce qui doit être dit !

Les six épisodes de « Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky » de DreamWorks Animation sont désormais diffusés sur Peacock.