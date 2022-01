La star de Duck Dynasty, Sadie Robertson, ne fait pas seulement face à un accès de COVID-19, mais elle navigue également contre la grippe. Selon PEOPLE, Robertson a révélé qu’elle avait contracté le « flurona », qui est une combinaison de COVID-19 et de la grippe. Malheureusement, ce n’est pas le seul problème auquel elle est confrontée. La star de télé-réalité a également déclaré que pendant qu’elle soignait ces maladies, sa maison avait été envahie par des rats.

Sur Instagram, Robertson a sous-titré un court extrait de sa fille Honey de 7 mois et de son mari Christian Huff en écrivant qu’elle avait eu un début d’année très « intéressant ». Elle a expliqué qu’elle avait été forcée de ne pas assister à un événement en personne après avoir contracté à la fois COVID-19 et la grippe. Robertson a écrit : « J’ai commencé par avoir du FLURONA (grippe + covid) (oui) alors évidemment j’étais tellement déçu de manquer de passion, mais j’étais tellement reconnaissant que Dieu m’ait donné la force de continuer à prêcher mon message dans une pièce vide malgré le fait d’être si malade. » Les choses n’ont fait qu’empirer pour Robertson et sa famille.

« Puis, alors que nous rentrions chez nous d’ATL, nous avons reçu un appel disant que quelques rats envahissaient notre maison et que ces petits gars faisaient du travail », a-t-elle poursuivi. « Nous ne pouvions donc pas rentrer à la maison. C’est le quatrième jour de ne pas pouvoir les avoir et de sortir de notre maison. C’est dégoûtant et nous sommes épuisés d’avoir surmonté la maladie et d’être hors de notre maison. » Même s’il s’agissait d’une situation loin d’être idéale pour Robertson, elle est heureusement en voie de guérison. Bien qu’elle ne regardera probablement pas Ratatouille de si tôt.

« Alors nous flottons ici pour essayer d’en tirer le meilleur parti », a ajouté la star de Duck Dynasty. « Remerciant d’être en bonne santé maintenant. Seigneur, aide-nous à considérer cela comme une joie ! » Robertson a terminé sa légende en partageant une blague sur le film Disney centré sur la souris, en écrivant: « Ps, je suis triste de dire ratatouille que le film est différent maintenant. » Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Robertson doit faire face à COVID-19. Alors qu’elle était enceinte de sa fille en 2020, elle a fait face à la maladie. En décembre 2020, elle a déclaré à PEOPLE que faire face à COVID-19 était « la chose la plus difficile » qui lui soit arrivée au cours de sa grossesse. À l’époque, elle a déclaré: « Sérieusement, mon cœur va à chaque personne enceinte atteinte de COVID et à toutes les personnes atteintes de COVID. »