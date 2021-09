La star de ‘Duck Dynasty’, Sadie Robertson, fait le point sur la santé de sa fille

Sadie Robertson fait le point sur la santé de sa fille nouveau-née au milieu de son hospitalisation pour le virus respiratoire syncytial (VRS). Robertson, 24 ans, a révélé la semaine dernière que Honey James, 4 mois, avait été hospitalisée. Samedi, l’alun de Duck Dynasty a partagé une mise à jour selon laquelle Honey allait mieux et qu’elle et son mari Christian Huff pouvaient être portés pour ramener leur bébé à la maison.

“YALL WE GET TO GO HOME !!!! (YAY) “, a écrit la nouvelle maman sur Instagram. “4 jours à l’hôpital et cette fille est contente de rentrer à la maison !” Elle a partagé que Honey était “toujours très congestionnée avec une mauvaise toux, mais son oxygène était assez bon pour aller mieux à la maison”. Elle et Huff ont remercié les fans et “tous ceux qui ont prié pour nous”, en écrivant : “Nous avons vraiment ressenti vos prières ! Nous ne nous attendions pas à rentrer à la maison aujourd’hui et nous sommes donc très heureux. Merci mon Dieu !”

Le VRS est un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes semblables à ceux du rhume et est particulièrement fréquent chez les nourrissons, selon les Centers for Disease Control and Prevention, presque tous les enfants ayant contracté une infection par le VRS avant leur deuxième anniversaire.

Robertson a déclaré qu’elle avait publiquement révélé la maladie de Honey parce qu’elle voulait partager son histoire avec ses abonnés parce que “beaucoup de gens dans le monde vivent cela”. “Les derniers jours ont été très durs. Voir votre enfant malade est l’une des choses les plus déchirantes. Voir sa petite lutte me fait pleurer comme si je n’avais jamais pleuré, mais voir sa force m’a donné des sourires que je n’ai jamais souri, ” elle a écrit. “L’amour que j’ai pour cette fille est sans égal. Elle nous fait rire quand nous voulons pleurer, à cause de son esprit de combattant sauvage et doux.”

Robertson et Huff ont accueilli Honey plus tôt cette année le 11 mai, annonçant la grande nouvelle un jour après sa naissance. “Nous avons vu un million de petits miracles hier – le meilleur étant cette fille juste ici… Chérie”, a écrit Robertson en légende des photos de l’hôpital. “La pure bonté de Dieu. Histoire à venir, mais je suis bien trop occupé en ce moment par la gentillesse.”

En juillet, Robertson a révélé que Honey était “coincée” pendant l’accouchement, ce qui a conduit à une situation dangereuse, rapporte E! Nouvelles. “À ce moment-là, chaque seconde compte et ils n’ont pas pu la faire sortir pendant deux minutes et 10 secondes”, a expliqué Robertson. “Je savais que quelque chose n’allait pas à cause de la douleur, et le médecin [had] m’a juste dit : ‘Prochaine poussée, elle est là.'” Après la naissance de Honey, les médecins ont vérifié si l’épaule du bébé n’était pas cassée et ont été surpris que ce ne soit pas le cas.