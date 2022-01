La star de Duck Dynasty, Sadie Robertson, révèle le diagnostic de « Flurona »

Sadie Robertson a révélé qu’elle avait contracté simultanément la grippe et le COVID-19 pour commencer sa nouvelle année.

Robertson, 24 ans, a admis qu’elle était « épuisée » alors qu’elle faisait face à sa maladie et à une invasion de rats de sa maison dans un récent post Instagram. Le message présentait une vidéo du mari de Robertson, Christian Huff, tenant leur fille, Honey.

QU’EST-CE QUE FLURONA ?

Sadie Robertson révèle qu’elle a contracté le « flurona », le coronavirus et la grippe. (Photo de Mike Pont/.)

« Ça a commencé par moi attraper FLURONA (grippe + covid) (oui) donc évidemment j’étais tellement déçu de manquer la passion mais j’étais tellement reconnaissant que Dieu m’ait donné la force de continuer à prêcher mon message dans une pièce vide malgré le fait d’être si malade, « , a-t-elle légendé la vidéo.

« Ma foi à partir de cette expérience a tellement grandi. »

SADIE ROBERTSON RÉVÈLE POURQUOI DONNER NAISSANCE À SA FILLE ÉTAIT « TRÈS EFFRAYANT » ET « VRAIMENT DANGEREUX »

« Puis, alors que nous rentrions chez nous d’ATL, nous avons reçu un appel disant que quelques rats envahissaient notre maison et que ces petits gars faisaient du travail », a-t-elle ajouté. « Nous ne pouvions donc pas rentrer à la maison. C’est le quatrième jour de ne pas pouvoir les avoir et de sortir de chez nous. C’est dégoûtant. »

La star de « Duck Dynasty » et son mari sont également confrontés à une invasion de rats chez eux. (Photo de Paul Archuleta/.)

Ce n’est pas la première fois que Robertson fait face à COVID-19. La star de « Duck Dynasty » a contracté le virus alors qu’elle était enceinte de sa fille.

Robertson a affirmé que c’était « la chose la plus difficile » à gérer pendant sa grossesse.

« Sérieusement, mon cœur va à chaque personne enceinte atteinte de COVID et à toutes les personnes atteintes de COVID », a déclaré Robertson au magazine People à propos de son expérience. « Ils me disaient à l’hôpital, ils me disaient: » Mec, les gens doivent accoucher avec. » Je ne peux même pas imaginer. »

Robertson a donné naissance à sa fille Honey le 11 mai. (Instagram)

Robertson et Huff ont accueilli la petite fille le 11 mai. La star de télé-réalité a partagé la nouvelle de l’arrivée sur Instagram le lendemain.

« [W]ous avons vu un million de petits miracles hier – le meilleur étant cette fille juste ici… Chérie », a écrit Robertson Huff en légende de la photo à l’époque.