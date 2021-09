La star de Fast & Furious Jordana Brewster est fiancée à Mason Morfit

in

Des roues chaudes aux cloches de mariage !

Le mardi sept. 14, Jordana Brewster est allé sur Instagram pour annoncer la nouvelle spéciale qu’elle est fiancée à son petit ami et homme d’affaires Maçon Morfit. La star de Fast & Furious a gardé son message court et doux, écrivant: “JB bientôt JBM.”

En plus de son message, l’actrice de 41 ans a partagé une photo réconfortante d’elle et de Mason, qui les a capturés en train de se rapprocher l’un de l’autre lors d’une journée à la plage. Que ce soit par hasard ou non, Jordana s’est habillée d’un pull orné de cœurs qui convenait à l’occasion.

Sur l’image, la star de F9 a également montré sa bague de fiançailles en diamant massif, qui semblait être une coupe ronde avec une bande en or.

Pour la plupart, le couple, qui a alimenté les rumeurs de romance pour la première fois en juillet 2020, a gardé leur relation à l’abri des regards du public. Cependant, tôt mardi, Jordana et Mason ont déclenché des rumeurs de fiançailles lorsqu’ils ont été aperçus ensemble à West Hollywood, en Californie.