La star de Ferris Bueller, Alan Ruck, révèle combien d’argent il a été payé

L’acteur Alan Ruck est apparu dans l’un des films les plus connus et les plus souvent cités de tous les temps, Ferris Bueller’s Day Off, et maintenant il a révélé combien d’argent il a été payé pour le rôle de Cameron.

« J’ai gagné 40 000 $ », a déclaré Ruck à Jimmy Kimmel. « C’était mon premier grand rôle dans un film, ils vont trouver une excuse pour ne pas te payer. »

Le film, qui mettait également en vedette Matthew Broderick dans le rôle principal, est sorti en 1986. Le film reste très populaire à ce jour. Que les acteurs reçoivent ou non des paiements résiduels n’est pas immédiatement clair.

Ruck joue actuellement dans le drame à succès de HBO Succession en tant que Connor Roy. Toujours dans l’interview de Kimmel, Ruck a expliqué que la raison pour laquelle son personnage portait une attelle de bras dans le dernier épisode était qu’il avait subi une blessure à la coiffe des rotateurs dans la vraie vie et les scénaristes l’ont écrit dans la série.

« Comme un haltère, j’ai essayé de pelleter de la neige et je l’ai sentie éclater », a déclaré Ruck. Après un certain temps d’attente, on a dit à Ruck qu’il devait faire soigner sa blessure. Il a donc appelé le créateur-écrivain de Succession Jesse Armstrong et ils ont trouvé un moyen d’écrire la blessure de Ruck dans la série.

De nouveaux épisodes de Succession sont diffusés le dimanche soir sur HBO.