La star de ‘Floribama Shore’, Candace Renee Rice, donne naissance à un petit garçon à 24 semaines

La star de Floribama Shore, Candace Renee Rice, a révélé qu’elle avait donné naissance à un petit garçon à 24 semaines de grossesse. Le bébé, dont le nom est Maxwell Michael Hardy, est né le jour de Noël et se trouve à l’USIN. Rice a demandé aux fans de prier et de soutenir, écrivant sur Instagram qu’elle espère pouvoir ramener Maxwell à la maison dans quelques mois. « Nous avons un bébé de Noël et un autre Capricorne ! Il est si fort ! Actuellement à Nicu et j’espère pouvoir le ramener à la maison dans quelques mois », a-t-elle écrit à côté d’une photo de lui. « Je demande des prières maintenant, plus que jamais pour mon petit homme. Il est si petit, mais si conscient. J’ai hâte de le tenir. Veuillez garder le développement de bébé Maxwell dans vos prières familiales aujourd’hui alors que vous vous réunissez en famille & copains. »

L’arrivée anticipée de Maxwell survient deux jours après que Rice a révélé qu’elle avait été hospitalisée pour des complications de grossesse. La nouvelle a été un choc pour ses fans, qui ne savaient pas qu’elle était enceinte. La femme de 28 ans a fait l’annonce via Instagram jeudi, écrivant qu’elle était à l’hôpital parce qu’elle « a eu un travail prématuré à 24 semaines ».

Dans son article qui présentait une série de photos de maternité, elle a écrit que ses médecins et infirmières « ont fait tout leur possible pour garder le bébé Maxwell Michael Hardy dans l’utérus aussi longtemps que possible. Il est beaucoup trop tôt pour qu’il y entre. » Elle a remercié ses amis et sa famille de l’avoir surveillée, écrivant que ses parents étaient là pour elle « à chaque étape du chemin ».

Rice a également tagué son petit ami, qui passe par DJ Star sur les réseaux sociaux. « Merci surtout à mon amour qui a été là pour moi à travers le pire HG possible (j’ai perdu 20 livres au cours des 4 premiers mois et je vomissais en moyenne 7 fois par jour) pouvait à peine marcher ou bouger et il était là pour moi chaque jour en veillant à ce que j’aie ce dont j’avais besoin tout en travaillant à temps plein », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas demander un meilleur système de soutien. Prier pour un fils en bonne santé et dire un miracle sur la vie et la santé de mon fils. » Elle a ajouté qu’elle est « officiellement alitée pour le reste de ma grossesse » et qu’elle ne pourra pas quitter l’hôpital.

« Cette grossesse a assis mon corps occupé », a-t-elle écrit. « [I] sera à l’hôpital pour le reste de l’année en isolement grâce à COVID. Allez-y doucement, future maman. Je me fiche de ce que vous pensez devoir faire, la seule chose que vous DEVEZ faire est de laisser ce bébé cuire, sans stress et en paix. »

La co-vedette de Rice à Floribama Shore, Nilsa Prowant, qui a donné naissance à un fils avec son fiancé Gus Gazda en mai, a commenté la publication de Rice. « Je prie pour vous ! Je vous envoie tout mon amour ! Bébé Maxwell est déjà tellement aimé », a-t-elle écrit. Prowant et Rice ont joué ensemble sur Floribama Shore depuis sa première en 2017. Prowant a également eu un travail difficile, ayant reçu un diagnostic de polyhydramnios. Elle souffrait également de dépression post-partum.

Elle a déclaré à PopCulture.com en février que filmer l’émission pendant la grossesse était « la chose la plus difficile [she’s] jamais fait dans [her] la vie. » Elle a dit: « Je suis habituée à être une fêtarde – la sauvage, la amusante. Cette saison, je devais être la mère du groupe. » En plaisantant qu’elle a maintenant beaucoup de pratique pour s’occuper de « gros bébés », être sobre tout au long des activités remplies d’alcool du groupe était difficile, surtout lorsque des bagarres éclataient entre ses amis. « J’irais en quelque sorte faire mon propre truc parce que la fille enceinte n’a pas besoin d’être avec tout ça », a-t-elle plaisanté en se retirant des situations tendues.