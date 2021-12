La star de ‘Floribama Shore’, Candace Rice, fait le point après la naissance de son fils à 24 semaines

La star de Floribama Shore, Candace Rice, a donné aux fans une mise à jour sur son fils nouveau-né, après avoir accouché du bébé à seulement 24 semaines. S’adressant à Instagram, la star de la télé-réalité a partagé une photo d’elle-même et a fait part de ses sentiments sur la célébration de son anniversaire à une période aussi difficile. « Cet anniversaire frappe un peu différemment car j’ai eu un bébé il y a 4 jours que je ne peux ni voir ni tenir et j’ai été une épave émotionnelle, mais Dieu est bon », a-t-elle commencé son message.

« Je vous remercie tous pour les messages positifs, les prières, pour l’effusion d’amour, pour le rappel de qui est le Christ et à quel point il est grand. Mes prières sont entendues. Vos prières sont entendues. Et aujourd’hui, je suis si reconnaissant », Le riz continua. « Je vous envoie de l’amour à tous. Je prie pour toutes les mamans, les papas et les familles là-bas. » En réponse, de nombreux amis, fans et abonnés de Rice ont publié des commentaires affectueux et encourageants. « Joyeux anniversaire mon amour !!! Prier constamment pour ta famille. Je t’aime ! J’aimerais pouvoir te faire un câlin (même si nous détestons tous les deux les câlins) », a écrit Nilsa Prowant, la star de Floribama Shore. « Joyeux anniversaire boo ! Je t’envoie de l’amour et des câlins. Restez encouragé et ayez confiance que DIEU a tout sous contrôle », a ajouté l’actrice Da’Vonne Rogers.

Le 23 décembre, Rice a partagé des photos de grossesse professionnelles dans une publication Instagram, révélant qu’elle « ne voulait pas encore les publier », mais qu’elle s’y sentait obligée après avoir accouché avant terme. « Le Dr Tosha Muse, en plus de tous les merveilleux médecins et infirmières, a fait tout son possible pour garder le bébé Maxwell Michael Hardy dans l’utérus aussi longtemps que possible », a-t-elle ajouté. « Il est beaucoup trop tôt pour qu’il puisse entrer.

Rice a ajouté plus tard: « Cette grossesse a laissé mon corps occupé derrière moi. Maintenant, je suis officiellement alitée pour le reste de ma grossesse et je serai à l’hôpital pour le reste de l’année en isolement grâce à COVID. Détendez-vous future maman. Je me fiche de ce que vous pensez avoir à faire, la seule chose que vous DEVEZ faire est de laisser ce bébé cuire, sans stress et en paix. «

Enfin, dans une publication Instagram le jour de Noël, Rice a révélé que son bébé était né. « Joyeux Noël à tous ! Maxwell Michael Hardy est arrivé à 2h30 du matin. Nous avons un bébé de Noël et un autre Capricorne ! » s’est-elle exclamée, à côté d’une photo du nouveau-né. « Il est si fort ! Actuellement à Nicu et j’espère pouvoir le ramener à la maison dans quelques mois. Je demande des prières maintenant, plus que jamais pour mon petit homme. Il est si petit, mais si conscient. J’ai hâte de le tenir dans mes bras. S’il vous plaît, gardez le développement de bébé Maxwell dans vos prières familiales aujourd’hui alors que vous vous réunissez avec votre famille et vos amis. »