James Michael Tyler, un acteur adoré des fans de Friends pour avoir joué Gunther dans la sitcom, est décédé des suites d’une bataille contre le cancer de la prostate de stade 4. Tyler a reçu un diagnostic de cancer en 2018, mais il l’a gardé secret jusqu’au début de l’année lorsqu’il a expliqué pourquoi il n’était apparu que dans le spécial de la réunion HBO Max via Zoom. L’acteur avait 59 ans.

« Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième » ami « ), de la série à succès Friends, mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant », a déclaré la famille de Tyler dans un communiqué. TMZ dimanche. « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie. »

Lorsque la réunion de HBO Max Friends a été diffusée, les fans se sont demandé pourquoi Tyler, qui est apparu dans 150 épisodes de la série, n’était pas en studio avec le reste de la distribution. En juin, Taylor a déclaré au Today Show qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4 en septembre 2018 et qu’il avait voyagé dans d’autres parties de son corps. Tyler a déclaré qu’il ne voulait pas « déprimer » les retrouvailles en révélant son diagnostic de cancer pour la première fois.

« Je voulais faire partie de cela, et au départ, j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités », a déclaré Tyler à Today. « C’était aigre-doux, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas déranger, vous savez ? Je ne voulais pas dire : ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer.' »

Le cancer de Tyler a été détecté lors d’un examen annuel alors qu’il avait 56 ans. Ses médecins ont dépisté le PSA (antigène prostatique spécifique), et il avait un nombre « extraordinaire » élevé, a-t-il expliqué. Après plus de tests, un oncologue de l’UCLA a confirmé que la maladie était génétique et il a commencé un traitement hormonal. Ses médecins étaient optimistes au début, mais le cancer s’est propagé à ses os et à sa colonne vertébrale. Le bas de son corps était paralysé et il a raté un test au début de la pandémie de coronavirus. Il a choisi de se manifester sur Today pour sensibiliser le public au cancer de la prostate.

« Il y a d’autres options disponibles pour les hommes s’ils l’attrapent avant moi », a déclaré Tyler sur Today. « La prochaine fois que vous vous présenterez pour un examen de base ou pour votre bilan de santé annuel, demandez à votre médecin un test PSA. C’est facilement détectable… S’il se propage au-delà de la prostate jusqu’aux os, ce qui est le plus répandu dans ma forme, il peut être beaucoup plus difficile à gérer. »

Tyler est apparu dans la plupart des épisodes de Friends en dehors des acteurs principaux. Il a joué Gunther, le directeur du café Central Perk et un ancien acteur. Tyler, né au Mississippi, est également apparu dans un épisode de Scrubs et les épisodes de l’ancienne star de Friends Matt LeBlanc. Il laisse dans le deuil sa femme, Jennifer Carno.