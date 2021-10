La star de Friends James Michael Tyler est décédée à 59 ans après une bataille contre le cancer

James michael tyler, mieux connu pour avoir joué le personnage de soutien préféré des fans, Gunther sur Friends, est décédé. Il avait 59 ans.

L’acteur et natif du Mississippi est décédé paisiblement à son domicile de Los Angeles le dimanche 24 octobre, à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate, a déclaré son manager dans une déclaration à E! Nouvelles.

« Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième » Ami « ), de la série à succès Friends, mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant », indique le communiqué. « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie. »

Il a ajouté: « Michael laisse dans le deuil sa femme, Jennifer Carno, l’amour de sa vie, toujours uni dans les bons moments, dans la maladie et pour l’éternité.

L’acteur avait révélé dans une interview en juin à l’émission Today de NBC qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie en septembre 2018.

« On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’était propagé à mes os », a-t-il déclaré. « Je suis confronté à ce diagnostic depuis presque trois ans … C’est le stade 4. Un cancer au stade avancé. Donc, finalement, vous savez, ça va probablement m’avoir. «