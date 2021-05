La star de Friends veut reprendre le rôle de Jack Geller après les retrouvailles ⋆ .

La star des amis, Elliott Gould, a révélé qu’il souhaitait reprendre son rôle de Jack Geller après avoir fait une apparition surprise à la réunion.

L’acteur, qui a joué Monica (Courteney Cox) et le père de Ross (David Schwimmer) dans la comédie bien-aimée, est apparu à la réunion aux côtés de sa femme à l’écran, Christina Pickles (Judy Geller).

Interrogé sur Good Morning Britain s’il serait prêt à revenir dans la série, Elliott a déclaré: “ Bien sûr, quelle bonne expérience et avec les gens.

“ Je ne pense pas que ce sera le cas, mais nous nous rencontrons tous, puis nous sommes tous membres du même syndicat et je suis syndicaliste et je crois que nous avons tous cette relation.

«Alors la réponse à votre question est, bien sûr.

Nous nous accrochons donc à cette petite lueur d’espoir!

L’acteur a également révélé qu’il s’inquiétait pour le casting comme un père, expliquant qu’il pensait que la série avait tellement de succès parce que les personnages étaient tous si “ transparents ”.

Elliott a joué le rôle de Jack Geller (Photo: .)

Les fans étaient ravis de voir le casting de Friends – Courteney, David, Jennifer Aniston (Rachel Green), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) et Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) se retrouver pour cet épisode unique.

Animé par James Corden, il a vu les amis révéler des secrets sur la série 20 ans plus tard, y compris toute une bombe sur la chimie de David et Jennifer dans la série – et c’était vraiment une toute nouvelle information.

«La première saison, j’ai eu le béguin pour Jen et à un moment donné, nous étions tous les deux amoureux l’un de l’autre», a expliqué David. “ Mais c’était comme deux navires qui passaient parce que l’un de nous était toujours en couple et nous n’avons jamais franchi cette frontière. Nous avons toujours respecté cela.

Plus: Good Morning Britain



Jennifer est intervenue et a confirmé: «Je me souviens avoir dit à David:« Ça va être vraiment décevant si la première fois que vous et moi allons réellement être à la télévision nationale. » Bien sûr, la première fois que nous nous sommes embrassés, c’était dans ce café.

“ Mais nous avons juste canalisé tout notre amour et notre adoration l’un pour l’autre dans Ross et Rachel. ”

Nos coeurs!

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV. Friends: The Reunion est disponible en streaming sur NOW et Sky One.

