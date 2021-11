La star de Game Changers Emilio Estevez brise le silence à la sortie de la série, COVID Battle

La star de The Mighty Ducks: Game Changers, Emilio Estevez, a confirmé qu’il quittait la série, mais a contesté les informations selon lesquelles cela avait quelque chose à voir avec le fait qu’il ne se soit pas fait vacciner contre COVID-19. Au lieu de cela, l’acteur a déclaré qu’il avait des « différences créatives » avec les producteurs et qu’il s’était battu contre le COVID-19 « à long terme » l’année dernière. Il a commencé sa déclaration en déclarant qu’il n’était pas contre la vaccination.

Vendredi, Deadline a rapporté qu’Estevez quittait la série Disney + après qu’ABC Signature a choisi de ne pas prendre l’option sur son contrat pour la saison 2. Des sources ont déclaré au site qu’il y avait eu un « aller-retour » entre l’équipe d’Estevez et l’unité Disney Television Studios. sur leur exigence de vaccination COVID. Les représentants d’Estevez auraient refusé d’assurer à Disney qu’il était vacciné, comme l’exigent les membres de la zone A, qui comprend les acteurs et tous ceux qui entrent en contact direct avec eux. Deadline a reconnu dans son rapport original que des différences créatives peuvent avoir joué un rôle dans le départ d’Estevez.

Lundi, Estevez a contesté les informations selon lesquelles il aurait quitté Game Changers uniquement à cause du mandat de vaccination. « Je ne suis pas anti-vaxx. Point final », a-t-il commencé sa déclaration à Deadline. « Je prends cette pandémie très au sérieux, et je suis souvent taquiné au sujet de mon suivi continu des protocoles de sécurité et de mon excès de prudence. » Son départ n’était « rien de plus qu’un bon différend contractuel à l’ancienne et non, comme certains le croiraient une position anti-vaccin », a-t-il déclaré.

L’acteur du Breakfast Club a révélé qu’il avait commencé à ressentir des symptômes de ce qui s’est avéré être COVID fin février 2020 après avoir terminé le tournage du pilote Game Changers à Vancouver. Après son retour à Los Angeles, il a demandé à ses médecins de le tester pour COVID. Il a finalement passé un test le 13 mars 2020 et a appris qu’il avait été testé positif quatre jours plus tard. « J’ai souffert l’été et l’automne 2020 de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de » syndrome de longue distance « », a écrit Estevez.

Lorsque la production du reste de la saison 1 de Game Changers a repris en août 2020, Estevez « a persévéré à contrecœur », mais n’était pas sûr des précautions COVID prises. Il était même mal à l’aise à l’idée de filmer du tout pendant la pandémie. Les producteurs « ont fait de leur mieux pour apaiser mes craintes de reprendre le travail », a écrit Estevez, ajoutant qu’ils lui avaient dit qu’il avait « une immunité naturelle » et qu’il serait « le plus sûr sur le plateau » après sa propre bataille contre COVID. Ses anciens représentants l’ont également mis en garde contre « les conséquences possibles et les risques juridiques » auxquels il pourrait être confronté s’il ne revenait pas sur le plateau. Il a accepté de retourner à Vancouver, mais il pense qu’il souffrait toujours du «syndrome de longue distance» même après avoir suivi les protocoles de quarantaine canadiens.

« L’héritage de la franchise était plus important pour moi que ma propre santé », a écrit Estevez. « Rétrospectivement, j’ai choisi à tort de protéger la série plutôt que d’être transparent sur le fait d’avoir contracté Covid-19. J’ai peut-être fourni un autre exemple public à savoir, à quel point nous sommes tous vulnérables à cette maladie mortelle. » Il a poursuivi en écrivant que tout récit sur son départ pour une raison autre qu’une « myriade » de différences créatives est faux. « Aux fans de la franchise, je suis aussi déçu que vous », a-t-il écrit. « À mes acteurs et à mon équipe de Ducks – passez une merveilleuse saison 2 dans la série et sachez que vous allez tous me manquer. »

Estevez a joué dans les films originaux des Mighty Ducks en tant qu’entraîneur Gordon Bombay, et il a repris le rôle de Game Changers. Le spectacle a été un grand succès pour Disney plus tôt cette année et il a été rapidement renouvelé pour une deuxième saison en août. L’émission met en vedette Lauren Graham dans le rôle d’Alex Morrow, qui demande à Bombay de l’aider à créer une équipe de hockey pour jeunes d’outsiders après que son fils a été rejeté par l’équipe Mighty Ducks, désormais couronnée de succès. Disney n’a pas encore commenté le départ d’Estevez.