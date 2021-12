La star de « Game of Thrones », Aisling Franciosi, révèle comment elle a appris le secret de Jon Snow tôt (exclusif)

Aisling Franciosi a révélé le plus grand secret de Game of Thrones lorsqu’elle a joué Lyanna Stark dans la série, et elle a appris la réponse à un autre mystère par elle-même. Franciosi a parlé à PopCulture.com avant la première de Netflix L’impardonnable vendredi, et elle a également gracieusement accepté quelques questions sur Westeros. Avertissement juste : il y a des spoilers pour Game of Thrones à venir.

Franciosi a admis qu’elle n’avait pas lu Une chanson de glace et de feu et ne savait pas grand-chose des questions profondes que de nombreux fans pourraient se poser sur la rose bleue de Winterfell. Cependant, elle s’est souvenue d’avoir filmé ses scènes de flashback pour la saison 6 de la série HBO, juste après la diffusion de l’épisode où Jon Snow a été tué par des mutins. Elle a dit que le mystère de sa mort avait été résolu pour elle dès qu’elle est arrivée sur le plateau et qu’elle y a vu Kit Harington.

« Parfois, les gens me demandaient : ‘Oh, genre, tu sais…’ Je ne sais pas, quelque chose de gigantesque sur Twitter », a-t-elle ri. « Je me dis ‘non, je n’étais là qu’un jour’. Bien que, hilarant, le jour où je tournais, c’était encore quand les gens ne savaient pas si Jon Snow était vivant ou non. Le jour où je suis allé tourner, je me suis arrêté, et Kit Harington était là. Alors j’étais comme, ‘ Euh, d’accord. Eh bien, je suppose que je connais la réponse à cela. «

Malheureusement, c’est la dernière grande révélation sur Game of Thrones que Franciosi ait jamais eue. Elle m’a dit qu’elle n’avait tourné aucune autre scène en tant que Lyanna et n’avait jamais entendu les producteurs parler de revenir pour plus de scènes, malgré les spéculations des fans selon lesquelles les livres contiendraient plus d’informations sur son personnage et les circonstances du rendez-vous de Lyanna avec Rhaegar Targaryen.

Pourtant, Franciosi a répondu à une autre question de Game of Thrones – cette fois à propos de la perruque que sa co-star Wilf Scolding portait dans leur scène de mariage dans la saison 7. J’ai informé Franciosi de la fixation des fans sur cette perruque en ligne, et du fait que beaucoup Je pense qu’il a été réutilisé à partir de la saison 1 et pourrait même être réutilisé une fois de plus pour la prochaine série dérivée House of the Dragon.

« Je suis complètement inconscient », a déclaré Franciosi en riant, « mais, je veux dire, si une perruque est bien faite, pourquoi la gaspiller? Vous devriez simplement continuer à l’utiliser! »

Franciosi joue un personnage presque aussi mystérieux que Lyanna Stark dans le nouveau film The Unforgivable. Il s’agit de Katie, la sœur cadette de Ruth (Sandra Bullock), qui vient de sortir de prison après 20 ans et part à la recherche de Katie dans le système de placement en famille d’accueil. Le problème est que Katie n’a aucun souvenir de Ruth. Les premières impardonnables le vendredi 10 décembre sur Netflix.