C’était tellement épique que, pendant longtemps, je n’étais pas vraiment conscient que c’était cette épopée. Je faisais juste mon travail et je m’amusais avec mes collègues, faisant partie de cette étrange série fantastique qui était vraiment bien écrite et vraiment nouvelle et cool. Ce n’est que vers la fin que j’ai eu l’impression que ça envahissait vraiment le monde et que les attentes devenaient tellement folles et élevées. Il est devenu plus grand, plus gros, plus gros et plus grand, et je me sentais un peu plus petit et plus petit et plus petit, même si les gens me connaissaient davantage. Cela a certainement fait du bien à ma carrière, mais de manière créative, après un certain nombre d’années, j’ai juste senti que je devais aller dans une direction différente. J’ai adoré la jouer et j’ai adoré participer à cette émission. Cela m’a définitivement ouvert beaucoup de portes, qui n’auraient probablement pas été ouvertes avant ou après, si je ne l’avais pas fait.