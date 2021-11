La star de Game of Thrones, Joe Dempsie, a montré son soutien à la charité d’une manière incroyable. L’acteur a participé à une « sommeil sponsorisé » dans le Hertfordshire, en Angleterre, ce week-end pour collecter des fonds et sensibiliser aux efforts de lutte contre l’itinérance. C’est la troisième année que Dempsie se présente à l’événement.

Dempsie est surtout connu des fans pour avoir joué à Gendry dans Game of Thrones de HBO, mais une fois par an dans le Hertfordshire, vous pouvez le voir dormir dans la rue. Le « sleepout » est organisé par DENS – Dacorum Emergency Night Shelter – et a eu lieu ce week-end à l’école Hemel Hempstead. Dempsie a publié une vidéo sur sa page Instagram demandant le soutien des fans, les encourageant à faire un don, à participer ou simplement à se renseigner sur la gravité de l’itinérance et de la pauvreté dans leur communauté.

Dempsie est devenu ambassadeur DENS en 2019 lorsqu’il a rencontré les résidents d’une auberge de jeunesse locale. Il a ensuite participé à la soirée pyjama et a déclaré à la BBC que l’expérience avait profondément changé sa vision des choses.

« J’ai des souvenirs incroyables de ma nuit à la soirée pyjama il y a quelques années et j’ai hâte de jouer à nouveau mon rôle en soutenant une organisation caritative incroyable qui me tient tellement à cœur », a-t-il déclaré. « Rejoignez-moi pour ce que je sais être une nuit inoubliable à la belle étoile, et dormons dehors pour que les plus vulnérables n’aient pas à le faire. »

Dempsie s’est familiarisé avec le fait de dormir dehors et de vivre durement à travers son personnage Gendry, qui avait l’un des arcs les plus brutaux des premières saisons de Game of Thrones. Il a fait un retour surprise au cours des saisons suivantes, où l’esprit et le charme de Dempsie ont eu une meilleure chance de briller. Pourtant, la conclusion pour son personnage était l’un des éléments que les critiques ont appelé « fan-service » par les écrivains.

Dempsie est également connu pour avoir joué Chris Miles dans Skins et plusieurs autres rôles télévisés de premier plan au Royaume-Uni. Sur grand écran, il est apparu avec Jason Statham dans le film d’action Blitz de 2011, entre autres projets notables.

À l’heure actuelle, le seul projet à venir sur la page IMDb de Dempsie est une série originale de Netflix intitulée Pieces of Her. Sa sortie est actuellement prévue pour 2022.

Pour l’instant, Dempsie se concentre davantage sur la soirée pyjama et les efforts caritatifs connexes. Il a posté plusieurs photos montrant que la soirée s’était bien passée, bien que lui et les autres participants aient enduré la pluie et le froid avec rien d’autre que des abris en carton. Vous pouvez en savoir plus sur DENS sur leur site Web ici.