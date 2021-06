La star de GB News, Colin Brazier, déclare qu’une « ingratitude colossale » à l’égard de l’histoire britannique est à l’origine du déménagement | Royaume-Uni | Nouvelles

Colin Brazier sera dans la nouvelle station GB News (Image: GB News)

Le présentateur vedette de la chaîne – dont le lancement est prévu ce dimanche 13 juin – s’est retrouvé en désaccord avec ce qu’il a décrit comme un “déficit démocratique” au Royaume-Uni et déterminé à faire quelque chose. La nature de plus en plus pernicieuse de la culture éveillée attaquant les valeurs britanniques traditionnelles, comme la liberté d’expression, l’a amené à abandonner son précédent poste chez Sky. Ce n’était pas quelque chose que M. Brazier, un journaliste primé expérimenté, a fait à la légère.

Il a perdu sa femme Jo d’un cancer du sein en 2018 et il élève maintenant seul leurs six enfants et les heures conviviales de son rôle précédent étaient les bienvenues.

Cependant, il a découvert qu’il ne pouvait pas continuer à ignorer la distorsion de l’agenda des diffuseurs comme la BBC, et oui, Sky, entre autres, alors il est parti.

“Je suis devenu de plus en plus en colère et préoccupé par les entreprises de plus en plus ‘éveillées’ dans notre vie publique, en particulier celles centrées sur l’actualité”, a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucun scepticisme dans certaines parties de nos institutions britanniques et aucune diversité d’opinions. Seule la voix libérale se fait entendre.

«Parfois, les seules personnes qui prennent position contre les absurdités qui nous sont imposées sont de petites entreprises privées et des personnes ridiculisées en tant qu'”homme de fourgon blanc”.

« Il faut plus de diversité d’opinion. À titre d’exemple, il suffit de regarder la dernière annonce de la BBC selon laquelle ils recherchent des personnes avec des accents différents.

« A quoi bon des accents différents si ces journalistes, chercheurs, producteurs et managers n’ont pas aussi des opinions différentes ?

L’un des nouveaux sujets de “réflexion de groupe” que M. Brazier envisage d’aborder est l’américanisation de la culture britannique, comme le mouvement Black Lives Matter.

« Je n’aime pas cette importation massive de valeurs et d’opinions politiques américaines. Nous ne sommes pas le 51e État », a-t-il déclaré.

« Les sujets de guerre culturelle là-bas arrivent ici en masse et rapidement, mais nous ne sommes pas l’Amérique et nous avons besoin d’un plus grand scepticisme à propos de ces importations.

“Je ne suis pas anti-américain, je suis pro-américain, mais imposer culturellement ces valeurs au Royaume-Uni est dangereux.”

Bien qu’il ne le sache pas au moment de son entretien exclusif avec le Daily Express, l’étudiant à l’origine du vote controversé visant à retirer le portrait de la reine de la salle commune intermédiaire du Magdalen College de l’université d’Oxford est américain.

“Ce comportement est probablement ce que nous attendons tous d’un groupe d’étudiants idiots”, a déclaré M. Brazier.

« Au moins, c’était un vote démocratique, il y avait la liberté d’expression et nous nous attendons à ce que les jeunes se rebellent.

« Ils vont probablement remplacer Sa Majesté par une photo du révolutionnaire Che Guevara ou du communiste chinois Mao Tse Tung.

“Ce qu’ils ont fait était beaucoup moins flagrant que ce qui s’est passé au King’s College de Londres en s’excusant pour le ‘dommage’ causé après l’envoi d’un e-mail contenant une photo du prince Philip.

« Cela a été fait, pas par une bande d’étudiants idiots, mais par des gens que vous décririez comme des adultes dans la salle.

« Il y a une ingratitude colossale envers notre héritage britannique, et cela passe par des organisations comme l’Église d’Angleterre et le National Trust, et bon nombre de nos principales institutions publiques.

«Je veux que GB News parle avec la voix de la personne ordinaire en Grande-Bretagne.

« Parfois, il semble que d’autres radiodiffuseurs aient remplacé leur détachement sceptique par un activisme sans honte, toujours libéralement biaisé.

« Des journaux comme le Daily Express font un excellent travail. Le journal est un moyen fantastique de trier les informations de manière simple et attrayante.

« L’Express est un excellent exemple de double page et de pages d’informations factuelles et joue un rôle important par rapport au Far West des nouvelles en ligne. »

Certains médias diffusent des articles qui ne correspondent pas à leur programme d’actualités, selon M. Brazier, qui s’est entretenu avec le Daily Express quelques minutes seulement après une répétition générale pour le lancement de dimanche.

“Ils sont obsédés par les histoires qui intéressent seulement un petit pourcentage de personnes partageant les mêmes idées, pas la population en général”, a-t-il déclaré.

« Ces guides linguistiques pour le personnel, par exemple, j’en ai une abeille dans mon bonnet.

« Les grandes entreprises disent au personnel que vous ne pouvez plus utiliser ces mots, vous ne pouvez plus les utiliser.

« Comment savent-ils ? Ont-ils demandé au personnel? Pas les bureaucrates et les gestionnaires, mais les nettoyeurs et les gardes de sécurité.

« Il y a là-bas un énorme déficit démocratique qu’il faut combler.

M. Brazier, 53 ans, dit que le veuvage a mis un “feu dans mon ventre”.

Ses enfants, Edith, 22 ans, Agnes, 18 ans, Constance, 16 ans, Gwen, 15 ans, Katharine, 13 ans et John, 11 ans, soutiennent son déménagement.

Sa croyance sans honte en Dieu et sa foi catholique romaine l’ont soutenu depuis la mort de Jo.

“Le veuvage m’a donné moins de tolérance envers le dilettante”, a-t-il déclaré.

« Cela m’a donné une perspective différente sur la vie et un feu dans mon ventre pour dire ce que je pense.

« Je pense qu’il y a une excitation sincère et sincère à propos de ce que nous pourrions être en mesure d’accomplir.

« Je pense que la sagesse des foules est systématiquement sous-estimée par la plupart des médias, et il y a un analphabétisme religieux de la part d’un média agressivement laïc.

« Nous voulons rééquilibrer l’équilibre. Je sais que GB News est un tiddler dans une mer de Léviathans, mais je veux que les gens nous jugent en six mois et non en six jours.