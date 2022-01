La star de Géorgie Nakobe Dean porte une casquette de championnat de l’Alabama

Même quand ils perdent, l’Alabama doit être sous le feu des projecteurs. La Géorgie a remporté son premier titre national depuis 1980 lundi soir, mais les Bulldogs ont célébré avec des chapeaux qui honoraient faussement l’Alabama en tant que champion.

L’Alabama était l’outsider du championnat national à Indianapolis, mais il est toujours difficile d’imaginer le Nick Saban conduit Crimson Tide à perdre n’importe quel match. Au moins une personne sur le terrain a refusé de croire le tableau de bord lorsqu’elle a commencé à distribuer des chapeaux de championnat national de célébration.

Bien que la Géorgie ait gagné 33-18, les caméras ESPN ont attrapé le secondeur des Bulldogs Nakobe Doyen se promener avec un chapeau de championnat national de l’Alabama dans une gaffe hilarante.

Nakobe Dean avait son MAUVAIS chapeau après que la Géorgie ait remporté le #Championnat national pic.twitter.com/dpIESDZOXQ – Dave Techz (@techz_dave) 11 janvier 2022

L’erreur a été rapidement rectifiée, car Dean a ensuite été repéré avec le bon chapeau après avoir quitté le terrain. « J’ai le bon chapeau maintenant ! » Dean s’est vanté en riant lors de sa conférence de presse d’après-match.

Nakobe Dean rit et pointe son chapeau pendant le presseur d’après-match : « J’ai le bon chapeau maintenant ! pic.twitter.com/I6Y13BlPdv – RedditCFB (@RedditCFB) 11 janvier 2022

Dean a réussi quatre plaqués et a aidé à diriger l’effort défensif dominant de la Géorgie contre le quart-arrière Bryce Jeune et l’infraction en Alabama. Tirant de l’arrière 18-13 au quatrième quart, les Bulldogs ont marqué 20 points sans réponse, couronnés par un choix de six du demi de coin. Kelee Ringo à moins d’une minute de la fin du match.

Dean a reçu le prix Butkus du meilleur secondeur du pays et les honneurs All-SEC de la première équipe pour la saison 2021.

