La star de ‘Ghosts’ Danielle Pinnock aborde la révélation de la mort de son personnage (exclusif)

Jeudi soir, les fans ont reçu une autre dose saine et éclatante de Ghosts sur CBS. Mais c’est la conclusion de l’épisode qui a amené le public à se demander quelle est la prochaine étape pour le fantôme de la maison Alberta après que le super-fan obsédé Todd (Rodrigo Fernandez) ait découvert de ses propres enquêtes tout en restant chez Sam (Rose McIver) et Jay (Utkarsh Ambudkar) en construction B&B qui le chanteur de jazz des années 1920 avait été empoisonné. Choquée jusqu’au cœur par la révélation qui avait précédemment déclaré que la fille à clapet avait subi une crise cardiaque malgré ses propres réserves sur la cause initiale du décès, l’actrice Danielle Pinnock a déclaré en exclusivité à PopCulture.com, bien qu’elle ne soit pas sûre de ce qui attend l’Alberta ou si elle le découvre. whodunit lui donnera la fermeture, elle est optimiste quant à la direction de son personnage.

« Pour être honnête, nous ne le saurons pas tant que nous n’aurons pas ces scripts », a déclaré Pinnock à PopCulture, déclarant en outre d’après ce qu’elle sait de son personnage Alberta, que ce n’est peut-être pas si simple. « Je ne sais pas si elle obtiendra la clôture. Je pense qu’elle voudrait aller encore plus loin en se disant: » Eh bien, pourquoi cette personne a-t-elle fait cela? Et que se passe-t-il? » Et je pense que ce qui est vraiment beau dans cette série, c’est que maintenant ces fantômes ont accès aux vivants, et ils peuvent vraiment faire la chronique et comprendre exactement ce qui s’est passé autour de leur mort. »

Pinnock ajoute que même avec des personnages comme le frère de Wall Street Trevor (Asher Grodman) qui ne porte pas de pantalon, la plus grande question est de savoir pourquoi. « C’est tellement bien que [the house ghosts] avoir en quelque sorte une seconde chance de vivre avec Sam et Jay. C’est une si belle émission et une si belle prémisse et je suis tellement excitée que les gens en sachent un peu plus sur l’Alberta, et le reste de la saison pour voir ce qu’elle a d’autre parce qu’elle a quelques autres choses qui se passent, trop. »

Au cours du neuvième épisode de la première saison, « Alberta’s Fan », Todd, avec son tatouage dans le dos du visage d’Alberta, boit de sa vieille bouteille de clair de lune pour découvrir qu’il contenait du poison, l’envoyant directement à l’hôpital – un incident Sam et Jay s’inquiétaient après lui avoir servi du poulet périmé. Pendant son séjour à l’hôpital, Todd mentionne le B&B de la manière la plus positive dans une interview aux nouvelles locales et déclenche une conversation en ligne sur l’Alberta et son meurtre, incitant les médias sociaux à renouveler leur intérêt pour la chanteuse légendaire. Alors que la nouvelle devient virale, la foi de l’Alberta en Todd est renouvelée et laisse beaucoup de place à d’autres histoires, un moment selon Pinnock crée une conclusion réconfortante. « Je dois dire la fin quand l’Alberta obtient enfin un petit morceau de – elle obtient un peu de résolution, elle a rendu sa famille fière. »

Pinnock fait l’éloge de sa co-star, Fernandez, affirmant que c’était un » plaisir absolu » de travailler avec, même si son personnage à l’écran était effrayant. « Ce qui était génial avec Rodrigo, c’est qu’il a eu ce rôle, c’était un autre acteur qui a été choisi pour ce rôle et ensuite ils n’ont pas pu faire le projet. Donc, 24 heures avant de tourner la scène, ils ont appelé Rodrigo, et il a appris tout cet épisode en une journée et nous faisions des répliques avec lui sur le plateau, et j’ai juste pensé qu’il était absolument fantastique. Tellement effrayant avec les orteils et tout ça », a-t-elle dit, suivi d’un « Oh mon Dieu ! » pousser un cri. Les « orteils et autres trucs » mentionnés par Pinnock résident dans le fait que Todd, avec toutes ses obsessions et son amour pour l’Alberta, a en fait un morceau de son ongle dans un bocal. Sans oublier que le musée honorant le grand Alberta Haynes est également situé dans le garage de sa mère.

Faisant encore l’éloge de Fernandez, Pinnock poursuit en expliquant à quel point elle est également la plus enthousiasmée par la salle de l’écrivain de la série, en particulier avec les talents de Lauren Bridges. « Lauren est la seule écrivaine afro-américaine dans la salle des écrivains et elle est incroyablement incroyable, et le fait que son esprit soit même allé dans cette direction pour obtenir un peu de trame de fond pour l’Alberta me bouleverse », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’elle est un génie absolu, et je suis tellement excité que les gens voient enfin ce qu’elle a écrit pour cela. Et évidemment, Joe Port et Joe Wiseman qui sont nos showrunners, ont en quelque sorte inauguré cet épisode et tous les autres épisodes. . J’ai hâte que les gens voient ça et voient Rodrigo briller, car il est fantastique. »

Admettant à quel point l’Alberta a été « très forte » en soutenant ses co-stars et leurs intrigues, elle était vraiment fière de voir tout se réunir pour elle dans « Alberta’s Fan », maintenant en streaming sur Paramount +. « [It] J’ai enfin l’impression que sa renommée est méritée, et je suis vraiment très excitée que les gens voient cet épisode et qu’ils en sachent un peu plus sur elle », a-t-elle déclaré. « Elle a ces super one-liners et ces zingers. Mais je suis vraiment excité maintenant que nous puissions maintenant peler l’oignon bruyant de l’Alberta et arriver à ce cœur dans cet épisode et j’ai hâte de voir ce que les gens en pensent. »

Partageant comment certains de ses moments préférés de l’épisode sont lorsque Todd enlève sa chemise pour exposer son tatouage dans le dos, Pinnock dit que ce moment l’a fait rire à chaque prise. « J’étais juste hystérique. Et je me dis : ‘Oh mon Dieu !’ Une hystérique absolue à chaque fois », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un autre moment qu’elle aimait dans les coulisses était lorsque son personnage Alberta, Thorfinn (Devan Long) et Hetty (Rebecca Wisocky) parcouraient le parc du manoir Woodstone avec Sam (McIver). « Rebecca et moi sommes dans nos talons, dans nos talons de costumes d’époque, alors nous marchions dans le paillis – j’aurais aimé qu’ils aient les coulisses de ça parce que nous essayions d’aimer être comme, ‘Nous sommes en forme, nous entamons nos démarches. Mais ce paillis nous faisait tomber. C’est donc probablement aussi l’une de mes scènes préférées. «

Avec le casting s’entendant comme une famille, Pinnock dit que l’un des plus grands défis avec lesquels elle se bat, ainsi que l’ensemble du casting, est que tout le monde rit au milieu d’une scène. « Ils sont tellement drôles. Je veux dire, chaque personne est juste sur son A-game. Et j’ai tendance à être celle qui brise le personnage sur le plateau parce que c’est tellement drôle », a-t-elle déclaré en précisant comment le spectacle est également un qui est « super accessible » pour le public, d’où tout le monde l’aime tellement et les records d’audience en tant que série de première année. « Je pense que c’est juste une émission brillante. C’est amusant pour toute la famille. C’est très drôle. J’aime déjà les réponses que nous avons reçues. Je veux dire, nous comptons en moyenne environ 7,2 millions de téléspectateurs par an semaine, ce qui est de la pure folie. La preuve est donc dans le pudding, et j’espère que les gens pourront simplement le regarder et rire, et simplement se décharger. C’est une émission tellement amusante. «

Ghosts est diffusé les jeudis à 21 h HE sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +.