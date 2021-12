La sitcom de première année Ghosts devient de plus en plus amusante de seconde en seconde et s’éloigne de son inspiration BBC du même nom pour une dose unique de rires chaque semaine. Classé dans les vues stellaires pour CBS grâce à son écriture unique, l’épisode de ce soir pourrait bien être son plus drôle à ce jour en tant que fantôme de la maison et ancienne chanteuse de jazz des années 1920, Alberta Haynes, reçoit la visite d’un fan trop zélé. Mais c’est le récit précis et l’écriture intelligente qui font taire avec justesse les stéréotypes péjoratifs derrière la sitcom Joe Port et Joe Wiseman qui enthousiasme absolument la star de la série Danielle Pinnock.

Humble d’avoir aidé à faire connaître les personnages féminins noirs forts à la télévision aux heures de grande écoute à travers une « diva plus grande que nature » comme l’Alberta, Pinnock a déclaré à PopCulture.com dans une interview exclusive qu’elle était ravie que les fans en apprennent davantage sur le clapet audacieux cette saison, merci au récit changeant de la représentation des femmes noires à la télévision.

« Je pense souvent à ce qui se passe avec les femmes noires, et en particulier les femmes noires de grande taille, nous obtenons ces rôles qui sont axés sur le travail, où c’est comme, vous ne savez vraiment rien de ces personnages. C’est comme le camion chauffeur avec deux lignes comme « Montez dans le bus ». Alors la secrétaire mécontente, tu vois ce que je veux dire ? » Pinnock a déclaré à PopCulture. « Nous avons toujours ce genre de femmes noires en colère et j’ai l’impression qu’un personnage comme celui-ci était si spécial. Quand il est tombé sur mon bureau pour l’audition, j’étais tellement extatique parce que je n’ai jamais pu jouer un personnage plus grand que nature diva dans toute ma carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je n’ai jamais eu l’occasion d’avoir, cette femme est pleinement dans son corps. Elle sait qu’elle est belle. Elle n’est pas introvertie. Elle est extravertie. Elle est très forte -volonté. Elle est puissante. Elle a aussi quelques nuances de vulnérabilité. Surtout dans ces moments plus tôt dans la saison, quand elle parle à Hetty [Rebecca Wisocky] pourquoi il est important pour vous de voter parce que les femmes comme moi n’en ont jamais eu la chance. »

Déclarant en outre à quel point son personnage est « extrêmement intelligent » et « évidemment impétueux », Pinnock admet qu’elle n’a jamais eu la chance de jouer un personnage comme celui-ci avec autant de nuances. « Je pense que c’est si important, et je suis tellement reconnaissant que CBS m’ait choisi pour ce rôle parce qu’ils auraient évidemment pu choisir quelqu’un qui était une belle fille double zéro clapet, mais ils ont choisi quelqu’un qui était de taille plus et j’espère juste que je peut inspirer les femmes qui me ressemblent – et les enfants », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que quand je grandissais, je n’avais pas cette représentation et bien sûr, des femmes comme Octavia Spencer, Melissa McCarthy et Natasha Rothwell. Ce sont les femmes qui m’ont inspiré à continuer. »

Partageant comment son espoir est qu’elle puisse « inspirer » quelqu’un d’autre comme elle l’était dans les années qui l’ont précédée, Pinnock est humiliée par la façon dont l’Alberta est représentée dans Ghosts. « Elle est magnifique. Je veux dire le maquillage, les tenues, tout ça. Donc je suis vraiment, vraiment reconnaissante, et je suis enthousiasmée par la façon dont les gens voient ce personnage », a-t-elle déclaré en ajoutant à quel point elle aimait jouer les années 1920. fantôme. « Elle est tellement glamour et je porte du velours froissé tous les jours avec ce petit chapeau, et mon maquillage est tellement parfait, et c’était juste un rêve. Ça l’a vraiment été. »

Dans l’épisode « Alberta’s Fan » diffusé jeudi soir à 21 h HE sur CBS, la chanteuse de jazz bien-aimée de Pinnock est ravie lorsqu’un super fan de sa musique visite le manoir pour en savoir plus sur son décès prématuré. Cependant, les choses tournent mal quand Alberta et les autres fantômes en apprennent davantage sur le fan trop zélé alors que Sam et Jay l’invitent à passer la nuit. L’épisode, qui est peut-être le plus drôle à ce jour, est celui que Pinnock dit qu’elle est le plus ravie pour les fans à regarder – d’autant plus qu’elle apporte plus de lumière et de vie à l’Alberta, une personnalité qui, selon elle, a été inspirée par les superstars noires des années 1920 comme Mamie Smith. ou Maman Rainey.

« Je suis une fille de théâtre de bout en bout, donc ma dramaturgie était parfaite. Je collectionnais de vieux disques, et j’étais aussi en cours de danse aussi, pour apprendre les danses de l’époque, parce que j’étais comme , ils peuvent lancer un épisode où je devais faire le Charleston, ou le Lindy Hop, ou quelque chose comme ça », a déclaré Pinnock. « J’ai commencé à prendre des cours de chant parce que je ne suis pas un chanteur. Alors je me suis lancé dans une recherche approfondie pour ce personnage afin de me préparer le plus possible et je suis tellement content que tout le monde me dise : ‘Oh mon Dieu, tu sonnes tellement super dans la série, ou nous aimons ce personnage’ parce que tout le travail acharné a vraiment fini par porter ses fruits. »

Admettant que sa « musicalité caribéenne » vient de sa famille jamaïcaine, Pinnock partage qu’ils « ont tous en quelque sorte un peu de musique » dans leurs actions, faisant de l’Alberta un personnage très unique qui est unique de la version BBC. « [The cast and I] je voulais juste faire [the series] justice parce que, je veux dire, la version britannique de Ghosts est vraiment le modèle et nous voulions juste rendre tout le monde fier », a-t-elle déclaré, ajoutant comment les téléspectateurs des États-Unis et du Royaume-Uni se sont branchés sur leur version de CBS. « Nous avons l’impression que nous’ ai fait un excellent travail. L’accueil a été incroyable sur les réseaux sociaux, et nous avons reçu de nombreux fans qui nous contactent comme : « Oh mon Dieu, nous avons hâte d’être à la semaine prochaine ! » »

Ajoutant à quel point son temps jusqu’à présent dans la série a été « surréaliste », Pinnock est humiliée par le succès de la série, déclarant que c’est quelque chose qu’elle n’aurait jamais imaginé pouvoir se produire en 2020. « Avoir réservé ce poste au milieu d’une pandémie mondiale était en quelque sorte la bénédiction inattendue la plus folle que j’aurais jamais pu penser parce que je pense que beaucoup d’entre nous à cette époque, nous essayions juste de rester sains et saufs. Nous étions en pyjama en train de faire notre pain, vous voyez ce que je veux dire ? » elle a ri. « Et apprendre de nouvelles recettes, et essayer de rester sain d’esprit à la maison – et d’avoir réservé – c’est un rôle d’une vie pour moi en jouant Alberta. C’est un personnage incroyable, et si dynamique, et une telle diva, et donc hors de poche, et plus grande cette vie, et je ne me serais jamais attendu à ce que cela m’arrive dans un million d’années. »

Ghosts est diffusé les jeudis à 21 h HE sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +.