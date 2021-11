Ghosts est devenu l’un des débuts de sitcom les plus impressionnants sur tous les réseaux cette saison, avec une augmentation spectaculaire du nombre de téléspectateurs chaque semaine grâce à la diffusion et au streaming. La comédie à une seule caméra étant l’une des nouvelles séries les mieux classées cette saison et étant de plus en plus appréciée par les fans, il n’est pas surprenant que CBS ait commandé une saison complète de l’émission. Débordant d’hilarité, de chaleur et d’imagination inventive, Ghosts a livré chaque semaine consécutivement et l’épisode de jeudi ne sera pas différent – ​​bien que ce soit un peu déchirer.

Dans une exclusivité avec PopCulture.com, la star de la série Richie Moriarty présente le sixième épisode de la série, « Pete’s Wife », qui trouve notre chef scout préféré convaincre Sam (Rose McIver) d’inviter sa femme vivante au manoir, seulement pour découvrir qu’elle garde un secret pour lui. Grâce à une écriture équilibrée, sincère et drôle, l’épisode apporte de l’hilarité mais aussi des moments très émouvants que Moriarty a apprécié en voyant l’évolution de son personnage.

« Quand j’ai lu le script, j’étais tellement excité parce que je pense qu’en tant qu’acteur, vous voulez toujours montrer une gamme, n’est-ce pas? Vous voulez toujours avoir la possibilité de montrer plusieurs côtés d’un personnage, et parce que notre casting est si grand , surtout dans ces premiers épisodes, ça a été dur. Nous avons tous été un peu ; je pense plus unidimensionnel juste à cause de la nature de la bête », a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique à PopCulture. « C’est un gros casting, et nous devons en quelque sorte établir qui nous sommes rapidement et avec un nombre limité de lignes. Donc, c’était tellement agréable et je pense que tant de fantômes ont ce moment au fil de la saison, mais c’est vraiment sympa de pouvoir montrer qu’il s’agit d’un personnage multidimensionnel, qu’il peut être en colère, qu’il peut être triste, qu’il peut vraiment montrer une grande diversité. positif et optimiste. »

(Photo : CBS / ViacomCBS)

Moriarty dit que c’était rafraîchissant et « vraiment agréable » de voir Pete répondre à « certaines choses dans cet épisode qui ne sont pas si géniales » du tout pour lui. « [But] puis il faut que ce tour soit magnifique à la fin et j’étais tellement ravi de le lire et tellement excité de pouvoir le jouer aussi. Je veux dire, quel cadeau des scénaristes. »

Bien que ce ne soit un secret pour personne, la série s’inspire de la version BBC du même nom et présente quelques personnages très similaires, comme Pete de Moriarty ou Trevor de la co-vedette Asher Grodman, le diplômé du Boston College admet très respectueusement comment il s’est assuré qu’il était ne pas créer une imitation de l’original.

« Je voulais vraiment, ne pas faire une impression de Pat sur Ghosts et ne pas avoir l’impression de faire une impression de lui. Alors, j’ai regardé le pilote de la version BBC et j’ai regardé, je pense un autre demi-épisode et tout de suite j’ai était comme, ‘Je ne veux plus regarder’ parce que plus je regarde, plus je vais sentir que j’ai besoin de faire ce que fait Jim Howick. »

Louant le timing comique et le charme de Howick dans le rôle, Moriarty appelle l’acteur et écrivain britannique « incroyablement doué » et donc très drôle. « Il a été incroyablement gentil avec moi. Il est l’un des producteurs exécutifs de notre émission, et il a été incroyablement gentil avec moi », a-t-il déclaré. « Nous avons beaucoup échangé des messages depuis le lancement de notre émission, et pour moi, j’étais comme, j’ai juste besoin de sentir que je fais mon propre truc parce qu’évidemment tout acteur différent va apporter un genre différent de sensibilité au rôle et dès que j’ai regardé la version de Jim de Pat sur la version de la BBC, je me suis dit : « Il est tellement bon à ça. Je ne peux plus regarder. » J’ai juste besoin d’y aller avec mon propre instinct et de sentir que je fais mon propre truc. »

La série recevant le traitement de la sitcom américaine n’était cependant pas sans sa juste part de critiques, quelque chose que Moriarty dit était « bizarre » à voir. « Tous ces fans de la BBC, avant la diffusion de notre émission, à juste titre, ils se disaient : ‘Pourquoi est-ce en train d’être refait ? Nous avons cette excellente version en ce moment.’ Et je pense que les gens ont maintenant vu notre version sortir, ils se disent « Oh ! » Ce sera automatiquement très différent à cause des différents acteurs qui jouent ce rôle. Je pense que nous apportons tous quelque chose d’incroyablement différent de ce que les acteurs de la BBC ont apporté. »

(Photo : CBS / ViacomCBS)

Ajoutant à quel point cela a été un « mélange amusant » et un aspect pour lequel il est « reconnaissant » grâce à la camaraderie qu’ils ont formée en tant que groupe, Moriarty continue de faire l’éloge de ses camarades de casting, partageant à quel point l’expérience en est une dont il est exponentiellement humilié par. « Ce casting est tout simplement incroyable, et nous avons tous pu créer des liens pendant le tournage de cette émission et c’est comme un ensemble sans effort. C’est comme si nous passions le meilleur moment ensemble », a-t-il déclaré.

Au fur et à mesure que les fans verront un peu plus la vie de Pete, ils auront également la chance de voir les histoires des autres invités fantomatiques cette saison. « Pete a certainement beaucoup plus de plaisir à venir cette saison. Il y a beaucoup de trucs formidables que les scénaristes ont concoctés pour nous tous. L’épisode » Pete’s Wife « est certainement, je pense, le plus lourd dans lequel je suis présenté juste parce que il s’agit beaucoup de ma trame de fond et chacun des fantômes a un très bon moment pour briller cette saison », a-t-il déclaré, ajoutant que l’éclat de la série réside dans les variétés de trames de fond pour les différents fantômes. « Mais il y aura certainement beaucoup de Pete dans les parties restantes de la saison. C’était tellement amusant. Il y a tellement de plaisir à avoir. »

Une partie du plaisir – si vous pouvez l’appeler ainsi – qui sera répondu dans l’épisode de jeudi soir est la façon dont Pete a reçu la flèche fatale dans son cou, un accessoire Moriarty dit qu’il a « presque enlevé les yeux de plusieurs acteurs » pendant le tournage. « Faire partie de cet ensemble, nous sommes si proches les uns des autres tout le temps. Nous sommes souvent dans ces meutes de fantômes, où ce genre d’amibe de fantômes très souvent. Et la flèche est un peu plus large que mes épaules , donc c’est délicat. Je dois faire très attention à la façon dont je me déplace et m’assurer que personne n’est trop près de moi, et souvent les fantômes voudront murmurer quelque chose par-dessus mon épaule et emménager, et tout d’un coup, ils ‘ reçois presque une flèche dans l’œil », a-t-il déclaré. « C’est très confortable, cependant ; notre département garde-robe a fait un travail incroyable. C’est essentiellement un support en métal à l’intérieur de l’écharpe qui ressemble à un support en forme de C qui passe autour de ma nuque. »

Alors que les membres de la distribution sont tous très proches maintenant et ressemblent beaucoup à une famille, Moriarty dit que voir les personnages s’entendre à l’écran fait partie du charme et de la comédie de la série car ils sont tous si différents. « Cela fait partie du plaisir, n’est-ce pas? Voir ce groupe étrange de personnes jetées dans une pièce, dans une maison ensemble et devoir y vivre pour l’éternité », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espérait que cette dynamique aide également le public à trouver « des points communs » avec une autre. « Mais surtout au cours de la saison, je pense que nous trouvons tous ces incroyables façons dont nous sommes similaires. Je veux dire, nous étions tous humains à un moment donné, et je pense qu’il y a évidemment tellement de choses qui relient l’humanité de nous tous et je pense que cela se voit, peu importe nos différentes origines ou nos différentes périodes, nous sommes des êtres humains, nous vivons tous des choses similaires au cours d’une vie. »

Avec beaucoup plus de fantômes à venir, Moriarty se pince toujours pour la commande de la saison complète, disant à PopCulture qu’il est ravi que les fans l’acceptent si bien. « C’est une chose tellement étrange de faire une série, n’est-ce pas ? Nous prenons tous la décision de rejoindre une série lorsqu’un rôle nous est proposé ; c’est tellement excitant. Mais vous ne savez tout simplement pas ce que la série va vraiment être », a-t-il déclaré. mentionné. « Je veux dire, vous avez le script pour continuer, et le script du pilote de Ghosts était incroyablement bien fait, et c’était l’une de ces choses sur lesquelles je me suis immédiatement accroché quand on m’a envoyé le script. « Je ne sais pas comment cette chose va être dirigée. À quoi ressembleront les showrunners? À quoi ressemblera le reste de la distribution? Donc, voir l’accueil qu’il a reçu a été tellement encourageant, parce que nous avons tous ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à cette chose et c’est tellement agréable de voir que, A, les gens la regardent et B, ils y répondent si positivement. C’est vraiment sympa. «

L’un des moments les plus incroyables de loin pour Moriarty était juste Halloween passé lorsque l’acteur a été surpris à sa porte par un trick-or-treater qui s’est déguisé en son personnage, Pete. « Je veux dire, je ne pouvais pas le croire. C’était si mignon », s’est-il souvenu du moment. « Elle était tellement choquée. J’étais tellement choquée. C’était comme le moment le plus mignon. Il y a eu ce moment de ‘Comment savez-vous même à propos de cette émission?’ [And] tu oublies que tant de gens regardent ce truc que tu fais depuis si longtemps, et c’était tellement cool. Elle et sa mère ont regardé ensemble, et elles sont toutes les deux totalement dedans. C’était juste un moment si doux. C’était super. »

Ghosts est diffusé les jeudis à 21 h HE sur CBS et est disponible en streaming sur Paramount +.