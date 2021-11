La star de ‘Ghosts’ Sheila Carrasco décompose les ‘défauts’ de Flower dans l’épisode ‘Lovers’ (exclusif)

Après l’épisode larmoyant de Ghosts de la semaine dernière qui a vu Pete se fermer après sa mort très soudaine, le dernier opus de la sitcom de CBS a vu les fans avoir les larmes aux yeux sur la trame de fond de Flower jeudi soir. Tout en discutant des défis derrière son personnage, l’actrice Sheila Carrasco a déclaré à PopCulture.com que l’épisode « Flower’s Article » était un épisode qu’elle pensait être « tellement génial » à plonger grâce à une écriture intelligente aidant à décoller les couches de son personnage dans ce qu’elle vante en est un pour les « amoureux ».

Dans le septième épisode de la saison, Flower (Carrasco) supplie Sam (Rose McIver) de ne pas accepter un travail où elle se voit confier un article sur Flower et ses amis qui tiennent une banque pendant ses journées communes. Étant secrète avec son raisonnement pour avoir tué l’histoire, Flower révèle plus tard qu’elle était gênée parce qu’elle a volé le groupe même avec lequel elle travaillait.

« C’était tellement génial de découvrir quels sont vraiment ses défauts et de savoir qu’elle n’est pas parfaite et qu’elle a fait une erreur et l’erreur qu’elle a commise était qu’elle était incroyablement égoïste », a déclaré Carrasco à PopCulture exclusivement à propos de son personnage, qu’elle déclare en outre « conduit avec son cœur » avant tout. « Même si elle a volé de l’argent, pour commencer, la chose la plus importante pour elle était qu’elle l’a volé au groupe avec lequel elle l’a volé, donc son genre de vie avec ça dans son ‘au-delà’ m’a donné tellement de choses à explorer. Je Je pense que découvrir qu’elle avait ce côté en elle était tellement amusant. »

(Photo : Bertand Calmeau / CBS Divertissement 2021)

Carrasco ajoute qu’elle a initialement supposé qu’un épisode sur Flower aurait été à propos de sa mort, mais a été agréablement surprise de voir l’écriture solidifier sa personnalité, surtout en tant qu’individu qui était particulièrement insouciant et heureux de mettre enfin le pied à terre. « Ce serait vraiment amusant aussi, qu’elle soit à Woodstock et qu’elle se fasse ensuite attaquer par l’ours », a-t-elle déclaré en riant. « Mais ensuite, c’était tellement plus cool parce que cela m’a également montré la possibilité de cette coquille et qu’il ne s’agit pas de la façon dont les fantômes sont morts, mais de leur mode de vie et de certaines sortes d’erreurs qu’ils ont commises et des problèmes qu’ils doivent résoudre. et comment Sam peut les aider à le faire. »

Carrasco déclare en outre à quel point il est « vraiment excitant » que Flower évolue à un niveau humaniste grâce aux écrivains. « Je me suis dit: ‘Wow, qu’allons-nous découvrir d’autre sur tous ces fantômes et sur Flower également.’ Et c’était vraiment cool de montrer ce côté d’elle qui se disait : « C’est la seule ligne que vous ne pouvez pas franchir parce que tout le reste est plutôt cool. C’était un tel cadeau de la part des scénaristes de pouvoir faire ça. »

Ajoutant comment elle a eu sa juste part de moments émouvants en relisant les scripts, comme l’épisode « Pete’s Wife » qui l’a trouvé se fermer plus de 30 ans plus tard, Carrasco s’appelle le « plus grand crieur » de tous et son épisode a été pas différent. « J’ai pleuré comme trois fois en lisant le tableau du mien, même si j’avais aussi pleuré la première fois que je l’ai lu par moi-même », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement connecté à tous ces personnages et à leurs histoires. Et Flower, vous savez, quelle que soit la façon dont j’espère que tout le monde peut s’y rapporter, j’ai trouvé ma propre façon de s’y rapporter et sa connexion avec Ira toujours, qu’il est a vécu et a réalisé son rêve. »

(Photo: CBS Divertissement 2021)

L’ancien de la Upright Citizens Brigade dit que c’est cet « acte égoïste » de Flower qui s’est transformé en quelque chose de positif dont elle n’aurait jamais pu rêver. « [It] en quelque sorte fini par faire du bien et aider les gens. Cela étant son rêve et ayant un impact si positif dans le monde, je m’identifie vraiment à cela parce que j’espère qu’en tant qu’interprète et en tant qu’acteur que dans ma vie, ou tout simplement en tant qu’humain, dans ma vie, je pourrai laisser un impact sur le monde aussi « , a-t-elle déclaré. » C’était donc vraiment puissant, et il y a un tel tirage émotionnel avec tous ces personnages. Tous ont des histoires tellement incroyables. Et même pour l’histoire de Sasappis (Roman Zaragoza) dans cet épisode, c’est toujours génial parce qu’on en apprend un peu plus sur sa vie et son amour, et on a l’impression que c’était un épisode pour les amoureux, tu sais ? »

En continuant à partager comment le message de la série consiste à vivre votre vie et à vous entourer de personnes qui vous sont chères, Carrasco déclare en outre que Ghosts dans son message le plus simpliste consiste à prendre soin les uns des autres. « Parfois, nous voulons toujours être dans un endroit différent et nous ne réalisons pas que parfois l’endroit où nous sommes est suffisant. [It] ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rêver et vouloir quelque chose de plus, mais il s’agit vraiment de valoriser qui vous êtes et les personnes que vous aimez. Je deviens émotif en y pensant. »

Un autre élément qui la passionne est le kismet et la sérendipité derrière le nom de son personnage, ajoutant une signification à toute la situation. « J’étais aussi très heureuse que Flower porte le nom de Susan Montero parce que Montero était le nom de famille de mon abuela. Je suis à moitié chilienne et cela signifiait vraiment beaucoup pour moi d’apporter un peu plus de moi-même au personnage. »

Ghosts est diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +. Ceux qui souhaitent voir tout ce que Paramount+ a à offrir peuvent cliquer ici pour une offre de streaming gratuite.