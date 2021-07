La star de Glee Jenna Ushkowitz épouse David Stanley à Los Angeles

in

Glee est une façon de décrire Jenna Ouchkowitzc’est le week-end !

Le samedi 24 juillet, l’actrice de Glee a épousé son petit ami de trois ans, David Stanley. Le couple, qui a partagé les détails de leur grand jour avec Brides, s’est marié lors d’une cérémonie romantique en plein air à Los Angeles.

“Nous étions ravis et tellement reconnaissants de ne pas avoir à repousser notre mariage et d’avoir le jour de nos rêves”, a déclaré Jenna au magazine. “C’était un tel cadeau que nous avons pu le partager avec nos amis et notre famille.”

La star de 35 ans, qui a joué Tina dans la série musicale bien-aimée, a admis que même si elle et David “ont toujours rêvé d’un mariage plus petit”, ils ont dû “réduire” encore plus leur liste d’invités avec le coronavirus pandémique.

“Avoir notre famille la plus proche et nos proches là-bas (en toute sécurité) était une priorité pour nous”, a expliqué Jenna. “En fixant dès le départ l’attente que nous devions limiter les invités, nous avons pu concentrer notre planification et nous assurer que nous pouvions rester flexibles au cas où un élément de la journée devrait changer.”