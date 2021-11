Shaun joue avec ses parents dans le programme (Photo: Channel 4)

Shaun Malone de Gogglebox a parlé de « posséder » ses « luttes » avec sa santé mentale dans un post Instagram franc.

La star de télé-réalité a parlé après que quelqu’un qu’il connaissait » lui ait fait une fouille » et a admis être » hypocrite » après ne pas s’être ouvert dans le passé.

Shaun, qui est apparu dans l’émission Channel 4 avec la famille Malone depuis 2014, a parlé ouvertement avec ses abonnés sur ses histoires Instagram.

« Je me suis rendu compte que tout le temps je parle des hommes et de leur santé mentale et que nous devrions être ouverts », a-t-il écrit.

« Mais j’ai réalisé que j’avais été assez hypocrite, car j’ai eu des problèmes de santé mentale au cours des 10 dernières années et je n’ai jamais été ouvert à ce sujet. »

Le joueur de 25 ans, qui a accueilli un enfant en 2020 avec sa partenaire Jade, a ajouté: « Je me suis toujours senti trop gêné pour en parler, et hier, j’ai fait une fouille de ma santé mentale par quelqu’un que je connais, alors J’ai pensé que je vais juste sortir et le posséder.

Les Malones sont apparus pour la première fois dans l’émission en 2014 (Photo: Jude Edginton)

Il a dit: ‘Ce que je dis, c’est que, les gars, nous sommes tous dans le même bateau. Beaucoup d’entre nous luttent donc, c’est ce que c’est.

La famille Malone fait partie intégrante de Gogglebox depuis qu’elle a rejoint l’émission en 2014 – bien que cette série apparaisse sans le favori des fans, Tom Jr.

Les Malones sont une famille de six personnes – composée du père Tom Sr, de la mère Julie et des enfants Lee, Vanessa, Tom Jr et Shaun. La famille a également des chiens appelés Dave, Lucy et Joe.

Le danseur Tom a quitté Gogglebox de manière sensationnelle au début de 2021 – révélant qu’il a de « nouvelles opportunités » qui se présentent.

Tom Jr est récemment revenu sur son passage à l’émission Channel 4, révélant ce que c’est vraiment pour les familles qui y participent.

La star de télé-réalité a déclaré que les producteurs de l’émission offraient aux familles des plats à emporter – tout en interdisant aux contributeurs de boire de l’alcool.

Gogglebox continue vendredi à 21h sur Channel 4.

